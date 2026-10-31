Cierran caso de Hayden Panettiere

La investigación policial por la muerte de Hayden Panettiere , actriz conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, llegó a su fin en Carolina del Sur. El Departamento de Policía de Greenville anunció el 28 de octubre que cerró el caso después de que el forense determinara que el fallecimiento de la intérprete, ocurrido el pasado 16 de agosto a los 36 años, fue accidental.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

La decisión se tomó a partir de las conclusiones de la oficina del médico forense y de los resultados de las pesquisas policiales. Sin embargo, todavía no está claro si la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene abierta una investigación independiente sobre las circunstancias de su muerte.

Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina, según el informe de la oficina del forense del condado de Greenville.

El documento, cuyos resultados se dieron a conocer en septiembre, determinó que se trató de una sobredosis accidental y señaló que no se encontraron signos de traumatismos que hubieran contribuido a su fallecimiento.

Los servicios de emergencia acudieron el 16 de agosto a un departamento de Greenville, Carolina del Sur, después de recibir un reporte sobre una mujer que no respondía. A pesar de los intentos por reanimarla, la actriz fue declarada muerta en el lugar.

De acuerdo con CNN, Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, y su hermano Zach se encontraban en la vivienda cuando ocurrió el fallecimiento. Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que tomaba la actriz.

Preguntas sin respuesta

Aunque la policía de Greenville anunció el cierre de su investigación, aún queda por esclarecer si las autoridades federales estadounidenses continuarán con sus propias pesquisas.

La DEA se involucró en el caso para investigar las circunstancias en las que la actriz pudo haber obtenido las sustancias que provocaron su muerte. Según CNN y Los Angeles Times, una de las líneas de investigación buscaba determinar si Panettiere había conseguido medicamentos sin receta o pastillas posiblemente falsificadas a través de un proveedor en el sur de California.

La agencia federal no había informado públicamente si daría por concluida su investigación tras el anuncio de la policía local. Por ello, el cierre del caso en Greenville no permite afirmar que todas las diligencias relacionadas con su muerte hayan terminado.

El caso también tuvo una dimensión legal relacionada con el patrimonio de la actriz. Su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, acudió a los tribunales para obtener autoridad temporal sobre sus bienes y proteger la herencia de Kaya, la hija de ambos, de 11 años. En documentos judiciales, Klitschko manifestó su preocupación por la desaparición o el paradero desconocido de algunas pertenencias personales de Panettiere.