Cierran exitosa temporada teatral

Con una función llena de humor, enredos y situaciones inesperadas, el grupo de teatro La comedia es cosa seria concluyó con éxito su temporada en Tuxtla Gutiérrez con la puesta en escena La tragedia en la mansión de los Valveira (sale mal), presentada este domingo a las 18:30 horas en el teatro Francisco I. Madero.

La obra reunió a los amantes del teatro en una divertida historia que, fiel a su título, llevó al público por una serie de acontecimientos que salieron de control, provocando risas y sorprendiendo a los asistentes durante la función.

Con esta presentación, la compañía llegó al final de una temporada integrada por 10 funciones, un proyecto que representó un importante reto para sus integrantes, quienes apostaron por una dinámica diferente para mantener la frescura de la puesta en escena.

Uno de los principales atractivos de esta temporada fue que el grupo preparó cuatro versiones distintas de la obra, permitiendo que cada función tuviera elementos particulares y que el público pudiera encontrarse con situaciones diferentes en cada presentación. Esta propuesta buscó darle mayor dinamismo al espectáculo y mantener el factor sorpresa hasta el último momento.

Para los integrantes de La comedia es cosa seria, la respuesta del público durante esta temporada fue motivo de alegría y satisfacción, ya que cada presentación significó una oportunidad para compartir su trabajo, fortalecer su propuesta y continuar acercándose a los espectadores tuxtlecos.

Al finalizar la función, el elenco y equipo de producción celebraron el cierre de esta etapa con la satisfacción de haber llevado su propuesta a los escenarios y con la mirada puesta en nuevos proyectos. La compañía adelantó que espera regresar muy pronto con una nueva obra para continuar haciendo del teatro un espacio de entretenimiento y convivencia.

Los seguidores del grupo pueden mantenerse al tanto de sus próximas actividades a través de sus redes sociales, donde estarán compartiendo información sobre nuevas presentaciones y proyectos.

Así, La tragedia en la mansión de los Valveira (sale mal) baja el telón después de una temporada de 10 funciones, dejando al público con buen sabor de boca y con la expectativa de saber qué nueva historia llevará La comedia es cosa seria al escenario.