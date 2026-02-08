Cierran tratos para La Velada del Año

El creador de contenido Ibai Llanos confirmó el cierre de contratos para La Velada del Año 6. Este evento que combina el deporte y el entretenimiento digital se encuentra inmerso en decenas de especulaciones sobre los streamers que aparecerán en esta edición 2026.

El torneo de box amateur que enfrenta a influencers y streamers, se ha consolidado como uno de los eventos en vivo más vistos en Twitch. Este evento además de reunir a los creadores más virales del momento, añade números musicales de artistas internacionales para hacer vibrar al público entre cada combate.

Por medio de un clip que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, se confirmó que ya se encuentran pactados los combates que se verán durante esta edición. “Acabo de cerrar todos los combates de la Velada de este Año”, mencionó el Ibai acaparando la atención de los internautas que esperan con ansias el anuncio de las peleas que integrarán el torneo de box.

Asimismo, añadió en el anuncio que cada 500 mil “likes” soltaría un spoiler, para generar la interacción de los fans, quienes no dudaron en iniciar las apuestas por los contrincantes más fuertes, incluyendo la participación del propio Ibai.