Cierre de fronteras generará violencia

El antropólogo estudioso de las ritualidades del crimen organizado Claudio Lomnitz es uno de los participantes del X Encuentro Libertad por el Saber, cuyo eje es el fenómeno migratorio y que arrancó el 3 de noviembre en El Colegio Nacional.

En la charla, el 5 de noviembre a las 17:00 horas, Lomnitz revisará el envío de remesas y la extorsión de migrantes por parte del crimen organizado. Dice que las fronteras cerradas por la política migratoria del presidente Trump, detonarán más violencia.

Si bien desde finales del siglo XX entrar a EU para un migrante ha sido difícil, en la actualidad es casi imposible, lo que no detiene los procesos migratorios desde Centroamérica, explica el antropólogo.

“Desde 1997 empezó en EU una política que trata de desalentar la migración por medio de ponérsela más difícil a los migrantes; empezaron a morirse muchos migrantes en el desierto, pero esa política nunca ha sido capaz del todo de detener la población, porque la gente se va muchas veces de sus países porque están colapsando, un caso que lo ejemplifica es Venezuela”, refiere.

A la pregunta de si se viene una oleada de violencia derivada de los migrantes que no pueden llegar a EU y se queden en México, Lomnitz reconoce que sí, a pesar de que “no es país donde sea tan fácil llegar y establecerse económicamente, y que posee sus propios problemas de pobreza significativos, economías que crecen muy despacio y hay poco empleo, lo que traerá diferentes tipos de violencias”.

Una de las que anticipa el investigador es hacia los migrantes: “Xenofobia, en primer lugar, luego sobreexplotación, explotación en tráfico sexual, explotación de trabajo de servil o prácticamente esclavos. Hay mucha forma de violencia contra los migrantes”.

Agrega que “las Maras es un ejemplo conocido; en México se ha hablado de formas de extorsión, de préstamos al goteo, micropréstamos para extorsionar”, y dice que no es un tema de prejuicio, sino de análisis.