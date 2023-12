Cindy, la regia quiere dar lecciones

Para la actriz Michelle Pellicer, el amor propio y el apoyo mutuo son dos importantes valores que hay que transmitir a las nuevas generaciones. A sus 30 años ha aprendido a través de sus propias experiencias que tener una red de apoyo es clave para enfrentar las adversidades.

Hace unos meses cuando le ofrecieron interpretar al personaje emblemático del cine mexicano moderno: Cindy, la regia, aceptó porque vio en ello la oportunidad de hablarle a los jóvenes acerca de la aceptación y el compañerismo. “Es pesado pensar en que quiero hacerlo de manera correcta, pero también es lindo saber que estaré ahí para las nuevas generaciones que se pueden proyectar en Cindy y lo que pasa, y como Michelle también me gustaría dar a entender que no están solos y que es importante amarte, respetarte y serte fiel, estar para ti, complacerte a ti y no a los demás”, dice Pellicer.

Cindy, la regia, la serie, está basada en la cinta que en 2020 protagonizó Cassandra Sánchez Navarro, que cuenta la historia de Cindy Garza, la joven más fresa de San Pedro, Nuevo León y quien, tras rechazar la propuesta de matrimonio de su novio, huye a la Ciudad de México donde aprende a conocerse, mientras se enfrenta a una realidad distinta a la que conocía hasta entonces.

“Cindy me cambió radicalmente, me pegó lo positiva, lo alegre que es, lo extrovertida, y eso me gusta de ella, que tiene un desarrollo de personaje que se puede notar fácilmente en la historia de cómo va desarrollándose y quitando de estas mentalidades que se da cuenta que no son buenas para ella”, señala.

Sin embargo, en esta nueva entrega, que incluye un nuevo elenco juvenil con actores como Luciana Vale, Anxel García y Carola Cuarón, la trama adquiere una nueva problemática social: la filtración de imágenes íntimas a través de redes sociales. La nueva Cindy ve su sueño de ser reina de belleza frustrado cuando es víctima de este delito y en lugar de huir aprende a afrontarlo ayudada de quienes la rodean.

Michelle asegura que ella vivió una experiencia similar en la vida real y eso la ayudó a darle fuerza a este mensaje.