Porque hay una franja de películas mexicanas que no interesan a festivales por considerarlas comerciales, pero tampoco a las compañías distribuidoras y exhibidoras al sentirlas pequeñas, se ha creado un festival de cine exclusivo para ellas.

Con 17 producciones independientes (13 de ellas en competencia) se realizará, a partir del próximo viernes y por nueve días, la primera edición de Cine al Margen, en sedes de la Ciudad de México, para luego recorrer entidades de la República durante el inicio de 2025.

Entre ellas se encuentran Itu Ninu, hablada en mixteco; la cinta de fantasía Fragmentos de olvido y el documental Concierto para otras manos, sobre un joven pianista. Rafael Martínez-García, director Artístico y Programador del festival, dijo que la idea del mismo comenzó a inicios del presente año, logrando en su momento la inscripción de más de 30 proyectos.

“Simplemente la industria opera en un sistema binario. Hay películas que a lo mejor están cercanas a lo comercial, pero como no tienen star talent no funciona en ciertos códigos o tampoco es que tengan grandes presupuestos. Y de pronto se quedan en medio de la nada, porque tampoco es que los festivales programen ese cine o que las cadenas se mueran por exhibirlas”, dice.

Martínez-García ha experimentado eso con sus filmes. Recién, tras mucha batalla, logró una pequeña salida de su cinta 90 días para el 2 de julio, que también logró venta en streaming. Se considera cine independiente a todo aquel realizado sin apoyos gubernamentales.

No existen números oficiales de cuántas cintas independientes se realizan en México, pero de acuerdo con las más recientes cifras avaladas por el Imcine en su Anuario Estadístico, cerca de 50 % de películas realizadas durante 2023 fueron financiadas por dinero privado.

Pero no hace diferencia entre las cintas producidas totalmente por conglomerados y empresas como Netflix y Vix y las que son financiadas por conocidos y amigos, práctica común en el cine de este tipo. “Hay producción. Lo que termina por faltar siempre son espacios de exhibición. De hecho, me ha tocado saber casos de amigos cercanos que posproducen con Focine y de todas maneras no estrenan”, señala.

Su exhibición será presencial, en La Casa del Cine MX, sala Marco Julio Linares del Imcine y el CCC. Se otorgarán premios en categorías como película, dirección y actuación (sin distinción de género).

“En el primer trimestre de 2025, vamos a hacer una itinerancia con las 13 películas de exhibición en competencia. Hasta ahora están (contemplados) Colima Guerrero, Guanajuato y Puebla”, informó.