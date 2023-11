Cine mexicano en Ventana Sur 2023

El evento tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, en Buenos Aires, Argentina. Cortesía

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), celebra la diversidad de producciones mexicanas que tendrán presencia en la edición número 15 de Ventana Sur, el mercado más importante de contenidos audiovisuales en América Latina.

Participarán 26 proyectos audiovisuales, desde largometrajes, series y videojuegos en las distintas secciones que conforman el encuentro, el cual se llevará a cabo del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, en Buenos Aires, Argentina.

Dentro de Punto Género participará Mamá Lulú, de Mar Rivera (coproducción México, Estados Unidos y Honduras). Mientras que en DocSur, estarán presentes Los mariachis perdidos, de Francisco Ohem, y La primavera de los anacoretas, de Andrés Kaiser.

De la sección Films in Progress formarán parte las películas Hombres íntegros, de Alejandro Andrade Pease (coproducción México, España, Francia); Tus dos muertos, de Daniel Castro Zimbrón (coproducción México, España), y La verdadera historia de People in the Dragon, de Pablo Greene (coproducción México, España).

En el apartado Primer Corte figuran Los amantes se despiden con la mirada, de Rigoberto Perezcano, y en Proyecta se podrá ver Hiperbalada, de Alejandra Villalba García. Además, en Blood Window LAB estarán No me sigas, de Ximena García Lecuona, y Videogore, de Davar Hiram Villegas.

En Animation! fueron incluidas las películas Bolla, de Ariadna Galaz y Jorge Peralta; Knightmares, de Juan Pablo Sotelo; Chu’lel, de Sarah Emilia Páramo Turpin; Chica y lobo, de Roc Spinet, así como El lenguaje de los pájaros, de Cynthia Fernández Trejo. Se suma en el apartado de FANT.LATINA la participación de La mujer que soñaba bajo el agua, de Ale García y Carla Sierra.

Para El Principio del Film se contemplan los títulos Alumbramiento, de Sireneé Limon-Lason Blanco; Give me your tired, de Horacio Ramírez, además de Y si Adelita…, de María de la Luz Jaimes Miranda. En el caso de la Show Shorts, figuran La canción del lago, de Carlos Sallas, Ari Navarrete y Samuel Méndez; Katrinas, de León Landázuri; Ark, de Braulio Martínez; Ciela, de Mauricio Sierra, y Shell shock, de Emilio Ramírez Castro.

Finalmente, en la sección Solo Series, participa Asesinato entre cámaras, de Anna Grajales y Paola Mazlum; en tanto que en Maquinitas se encuentra Rain in the abyss, de la compañía NuezWare. El Imcine tendrá presencia en distintas actividades de la 15ª edición de Ventana Sur, entre las que se encuentra la proyección de fragmentos de 17 producciones que han recibido el apoyo del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (Ecamc).

También se realizará una charla con especialistas en producción, entre ellos Cristina Velasco y Paulina Villavicencio. Ahí se tocarán temas como las distintas vías de coproducción en México, así como los estímulos y apoyos disponibles para este propósito. El Imcine formará parte de la presentación del segundo reporte de igualdad de género en el audiovisual iberoamericano, la cual es organizada por la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).

El Instituto pondrá a disposición de la comunidad cinematográfica mexicana presente en Ventana Sur un stand desde el cual podrán promover sus trabajos audiovisuales y tener reuniones con personas de la industria.