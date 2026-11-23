Debido a que el Festival of Future Storytellers en Munich decidió proyectar una película pro-Israel, el realizador mexicano Adolfo Margulis decidió retirar su cortometraje en competencia, tras lo cual recibió ataques.

Margulis, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, había acudido al certamen alemán para presentar VYANN, un corto sobre un padre y su hijo haitianos quienes intentan llegar a Estados Unidos antes de que se cierre la posibilidad de solicitar asilo humanitario.

Dos miradas distintas

El corto habla sobre el desplazamiento, la migración, la violencia institucional y de cómo decisiones políticas afectan la vida de las personas. Pero en la semana el certamen decidió programar la producción israelí Fireworks, en la que una pareja intenta concebir un hijo en medio del conflicto con Gaza, al tiempo que el ministro israelí habla de la importancia de continuar la guerra.

Margulis, junto con realizadores de España, Francia y Finlandia, decidió protestar y sacar del certamen sus producciones. “Protesté enérgicamente contra la proyección de la película ‘Fireworks’, que retrata el miedo israelí durante el Día de la Independencia, utilizando símbolos nacionales como la bandera de Israel ondeando al son de una sirena de ataque aérea y que es una celebración que no puede separarse de la Nakba y del desplazamiento masivo de palestinos en 1948”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Para que quede claro: mi problema no es que se muestre el sufrimiento israelí. Mi problema es la construcción de una narrativa israelí sesgada y unilateral que ignora por completo el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Debemos cuestionar qué dicen nuestras imágenes y qué podrían estar legitimando”, subrayó Margulis.

Respuesta

Indicó que luego de protestar, recibió un correo electrónico por parte de los directivos del certamen aceptando que a la producción israelí le había faltado contexto, pero la habían programado por ser crítica.

En el mismo mail, se le dijo a Margulis que su actitud les había preocupado al verlo visiblemente afectado y que su protesta había incomodado a otras personas. “Considero que esa respuesta es absolutamente inaceptable. No protesté porque me sintiera incómodo, estaba cuestionando su responsabilidad política y curatorial; si un festival afirma defender la libertad de expresión, debería estar preparado para afrontar críticas incómodas”, externó.

“Además, describieron ‘Fireworks’ como una obra profundamente crítica, crítica, ¿de qué exactamente?, peor aún, en su correo electrónico hacen referencia a la guerra en Gaza sin mencionar ni una sola vez el término genocidio. Una comisión de las Naciones Unidas ya ha concluido que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en Gaza en este preciso momento; entonces, ¿por qué el festival, siendo una institución cultural alemana, ni siquiera es capaz de nombrarlo?”, reflexionó en el video.