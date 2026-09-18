Cineteca proyectará Coyote vs. Acme

El cineasta estadounidense Dave Green confirmó su visita a México para participar en una actividad especial con los espectadores locales tras el éxito comercial de la película Coyote vs. Acme.

De acuerdo con datos difundidos por la Cineteca Nacional y sitios especializados en la industria cinematográfica, el evento está programado para el lunes 21 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de Xoco, ubicada en la Ciudad de México.

La jornada contempla la proyección del largometraje y un diálogo directo entre el realizador y el público, en un formato de conversación que omite alfombra roja o sesiones de autógrafos. El arribo del director ocurre en un contexto de destacada recaudación, donde el mercado mexicano suma más de 12 millones de dólares, posicionándose como una de las plazas internacionales más relevantes para la producción.

Gran recibimiento

A nivel regional, el largometraje alcanzó un debut destacado en Estados Unidos y Canadá con 15 millones de dólares durante su primer fin de semana de estreno a finales de agosto.

La cifra adquiere relevancia histórica debido a que la cinta permaneció terminada durante años y sufrió la cancelación de su lanzamiento por parte de Warner Bros., hasta que la distribuidora Ketchup Entertainment adquirió los derechos para concretar su exhibición en salas de cine en 2026.

La recepción en México tiene un significado particular para el equipo de producción y los seguidores que promovieron la campaña para su liberación comercial, al grado de que el filme incorporó un mensaje explícito de agradecimiento a la audiencia.

La comedia, que combina acción real con animación, recupera la figura clásica de Looney Tunes en una trama judicial donde el personaje emprende acciones legales contra la corporación Acme debido al fallo recurrente de sus productos en la persecución del Correcaminos.

Bajo la dirección de Dave Green, el largometraje cuenta con un reparto integrado por figuras internacionales como Will Forte, Lana Condor, John Cena y Tone Bell.