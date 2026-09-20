Cinthia ya no hablará de Alexis Ayala

Cinthia Aparicio se niega a responder a las preguntas sobre si su exesposo, Alexis Ayala, “chapulineó” de una relación amorosa a otra pues, ya tiene una nueva pareja, una joven que la actriz le presentó cuando seguían casados.

La actriz participó en la presentación de Sabor a ti, la nueva telenovela de Lucero Suárez, en la que dará vida a una villana, cuyo nombre será Isabel Mandujano. Dichosa de la oportunidad que se le presentó, Cinthia se dijo agradecida, comprometida y enfocada en el proyecto, mismo que le ha servido de terapia para no enfocarse en lo negativo. “Me siento muy tranquila, muy contenta, agradecida de tener trabajo, de seguir buscando la oportunidad, estoy en paz, rodeada de mi gente, de mi familia, de lo que amo hacer, estoy regresando las cosas que me gustan, me encuentro en un momento de mucha tranquilidad, siempre he tomado terapia, obviamente, con un psicólogo y también, aparte, mi terapia es el trabajo”, dijo a medios de comunicación.

También se mostró contenta de que Alexis, del que se separó, oficialmente en abril de este año, esté reanudando su vida con Marietta Lux, una joven con la que Cinthia solía trabajar y que, de hecho, como aclaró hace unos días, fue ella quien los presentó, mucho antes de que se ellos se separaran.

Les desea lo mejor

Así como Aparicio desea que la pareja prospere, fue precisa a la hora de señalar que no emitirá ningún juicio u opinión de una relación en la que ella no está involucrada, por lo que no resolvió la incógnita de si era verdad que Alexis se había interesado en Marietta, aún antes de que ellos decidieran separarse. “Yo no voy a hablar de la vida privada de nadie, no voy a hablar del tema, chicos, de verdad, la respeto muchísimo”, apuntó.

No descartó cosechar, más a futuro, una amistad con Ayala, con el que aclara que no quedó en malos términos. También precisó que con él no comparte ninguna sociedad laboral, como se ha dicho, ya que con quien debutó en el mundo de los negocios fue con Miguel Ángel Briones, el productor asociado de su obra “Las mujeres son de Venus y los hombres, ¡ni madres!”.

Tomó con humor el uso del término “duelo” cuando se produce una ruptura amorosa, afirmando que ella no ha vivido ese proceso, sencillamente, porque nadie ha perdido la vida. “Ay no, ¿cuál duelo?, ¿quién se murió?, oigan, no, no, no. No hay ningún duelo, eso es una etapa que terminó, ciclos en la vida se cierran, se cerró esa etapa, eso ya queda en el pasado”, afirmó.