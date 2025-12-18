Cirugía estética de Dorismar sale mal

La modelo y actriz argentina Dorismar estaría atravesando un momento complicado, luego de que una cirugía estética en manos del doctor José Achar saliera mal.

De acuerdo con información publicada por TVNotas, la famosa se sometió a una rinoplastia que terminó en una serie de procedimientos fallidos que afectaron de forma severa su rostro y su salud emocional.

Dorismar habría aceptado realizarse el retoque como parte de una colaboración con una clínica estética, sin imaginar que el resultado sería devastador.

La intervención inicial no dio los resultados prometidos y derivó en nuevas cirugías correctivas que, lejos de mejorar su apariencia, provocaron colapsos en el tabique nasal, infecciones y dificultades para respirar. “Se le vino el mundo encima”, reveló un informante, al señalar que Dorismar perdió oportunidades laborales y tuvo que recurrir a terapia psicológica para enfrentar el impacto.

La actriz habría iniciado acciones legales contra el médico responsable, decidida a no quedarse callada ante lo ocurrido y a buscar justicia por los daños sufridos.