Cirugía provocó daños a Galilea

El rostro de la presentadora de televisión Galilea Montijo ha sido tema de conversación durante semanas. Mientras en algunos espacios se hablaba de una presunta parálisis facial, la famosa por fin decidió contar qué ocurrió después de una cirugía de un levantamiento de cejas.

En una conversación para el podcast Bajo la piel, con la especialista Marimar Guerra, la conductora explicó que un levantamiento de cejas terminó en una cadena de complicaciones que afectó un nervio, provocó quemaduras en el cuello y alteró la movilidad de su rostro.

Llegó a pensar que no volvería a trabajar en televisión, aunque continuó cumpliendo con sus compromisos mientras enfrentaba el dolor y un largo proceso de rehabilitación del nervio dañado.