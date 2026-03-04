Cirugía puso en riesgo a Gomita

La influencer mexicana Araceli Ordaz, conocida como Gomita, rompió el silencio sobre la reciente crisis de salud que vivió, la cual la llevó a estar al borde de la muerte y fue motivo de preocupación entre sus seguidores.

A través de un video publicado en su canal de Youtube y en un reciente podcast con su hermano, Gomita explicó que el problema surgió tras una hernia de Petersen, una complicación abdominal que puede presentarse después de un bypass gástrico y que en su caso derivó en una fuerte obstrucción intestinal. “Sentía que me reventaban los intestinos”, relató Araceli, quien en un momento de desesperación le pidió a Dios que se la llevara, según confesó.

El dolor y la angustia que vivió la hicieron cuestionarse por qué se había sometido a tantos procedimientos arriesgados. También habló sobre cómo vio la herida y lo que sintió tras enfrentar las consecuencias de someterse a una cirugía tan compleja para modificar su cuerpo. “Señor, ya llévame, si voy a estar sufriendo, llévame contigo”, dijo la influencer al relatar los instantes de dolor que vivió.