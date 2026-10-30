Ciudad de muertos recrea tragedias

Ciudad de muertos, cinta en blanco y negro que estrenó esta semana en salas, inspirada en la trayectoria de Metinides, quien dio autorización para el largometraje y en el cual se recrean algunas de sus fotos emblemáticas.

José Manuel Cravioto, director de Autos, mota y rocanrol, fue en el encargado de llevar a la pantalla la historia que recrea parte de las fotografías impactantes de Enrique Metinides. “Desde chavito me interesó la foto de crimen, tengo una colección sobre libros de crímenes y pues hay una afinidad con el cine negro. Y Metinides tenía esto de la belleza a través de cómo retrataba la muerte, algo que no es fácil”, comenta Cravioto. “A él le gustó la idea (falleció en 2022), no es una cinta sobre él, pero sí tiene que ver con lo trágico que puede ser la capital”.

Jero Medina (Soy tu fan) protagoniza la historia hecha en blanco y negro desarrollada en los 50, en la que un hombre, obsesionado por documentar la tragedia, comienza a tener ciertos encuentros que difuminan los límites entre vida y muerte, tras encontrar un cadáver en una maleta.

Producida por Península Films, la película tuvo una exhibición en Sitges, el festival más importante de cine de género en el orbe. En su paso por el extranjero, Cravioto ha tenido que explicar cuál es la nota roja, pues es algo que en otros países no existe como tal. Eso lo llevó a resignificar la historia. “Tiene una propuesta clásica interesante, que tiene un acercamiento al género desde un lugar que tiene que ver con una propuesta de cine negro, de ‘thriller’ psicológico, de carácter investigativo”, cuenta Cravioto.

Gustavo Sánchez Parra (Amores perros), Adrián Ladrón (La 4ª compañía) y Salvador Garcini (Cosas imposibles), así como la niña Allison Santiago (Contra las cuerdas) integran el elenco de esta cinta.