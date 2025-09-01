Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur es un juego de rol RPG por turnos que incluye aspectos en tiempo real, como eventos de tiempo rápido y acciones basadas en el tiempo, tanto en ataque como en defensa. En defensa, todos los ataques pueden ser esquivados o detenidos.

¿De qué trata?

Clair Obscur se desarrolla en un entorno inspirado en la Belle Époque. Hace 67 años, antes de los eventos que se relatan en el juego, un cataclismo conocido como la Fractura separó la ciudad de Lumière del resto del territorio, conocido como el continente. Después de este cataclismo, un ser llamado la La Pintora escribe un número en un monolito gigante; como resultado, todas las personas de Lumière cuya edad biológica coincide con ese número mueren instantáneamente (a este evento se le conoce como Gommage en el juego). La Pintora despierta el mismo día cada año y anota un número que es uno menor que el anterior, lo que provoca que Lumière pierda a todos sus habitantes uno por uno.

Para enfrentar a este ser, se organizan expediciones compuestas por aquellos que están a punto de iniciar su último año de vida, con destino al continente, que ahora se ha convertido en una vasta y peligrosa región poblada por criaturas fantásticas, ruinas, templos, paisajes submarinos y ecosistemas enigmáticos, con la misión de derrotar a La Pintora y poner fin a la maldición anual que afecta a Lumière. Después de 67 años de fracasos, este año La Pintora dibuja el número 33 en el monolito y una nueva expedición se inicia con la esperanza de triunfar.

Travesía

En el día del Gommage, Gustave, con 32 años, se despide de su expareja Sophie, quien al cumplir 33 perece junto a todos los que alcanzan esa edad. Consciente de que apenas le resta un año de vida, decide unirse a la Expedición 33 con la esperanza de derrotar a la Pintora. No obstante, tras su llegada al continente, la expedición sufre una catástrofe: la mayoría de sus integrantes es aniquilada por un anciano de cabello blanco que lidera un ejército de monstruos. Gustave logra sobrevivir y se reúne con tres compañeros más: Lune, Sciel y su hermana adoptiva Maelle quien es hallada en una enigmática Mansión bajo el cuidado de un misterioso personaje llamado el Conservador, quien la auxilió tras encontrarla herida y desorientada luego del ataque del anciano.

A lo largo de su travesía, el grupo tendrá encuentros frecuentes con esta Mansión, que resguarda secretos y objetos cruciales para su misión. Maelle comienza a tener visiones tanto del anciano de cabello blanco como de una joven enmascarada, quienes la responsabilizan de un desastre cuyo origen desconoce. Para continuar su viaje y alcanzar a la Pintora, el grupo solicita la ayuda de Esquie, una criatura mítica que puede llevarlos a través del mar. Sin embargo, antes de partir, el anciano los ataca de nuevo. En medio del enfrentamiento, Gustave muere protegiendo a Maelle, en ese instante aparece un hombre llamado Verso, quien auxilia al grupo y les permite escapar.