Claire Bloom, nacida el 15 de febrero de 1931 en Londres, es una de las figuras más destacadas de la actuación británica, cuya carrera abarca más de siete décadas de éxitos en el cine, el teatro y la televisión.

Conocida por su talento y su presencia imponente en la pantalla, su nombre se asocia a momentos icónicos de la historia del cine, especialmente a su interpretación de Terry junto a Charles Chaplin en Candilejas (1952), que la catapultó a la fama internacional.

Claire creció en un contexto en el que el arte y la cultura británica eran fundamentales. Desde muy joven, su inclinación por la interpretación la llevó a participar en producciones teatrales en Oxford. Estudio en la Guildhall School of Music and Drama y debutó en radio en la BBC. En teatro se inició en 1946, junto a Richard Burton, John Gielgud y Pamela Brown.

Sus inicios

A los 17 años debutó en el cine con una aparición en The blind goddess (1948), de la mano del director Harold French. Este primer paso en la industria cinematográfica fue solo el comienzo de una carrera que estaría marcada por una impresionante variedad de papeles, tanto en cine como en teatro.

A lo largo de los años, Claire Blom colaboró con algunos de los directores más prestigiosos del cine británico y mundial, como Laurence Olivier, con quien trabajó en Ricardo III (1955); este filme, basado en la obra de Shakespeare, mostró la capacidad de Bloom para interpretar papeles dramáticos y complejos.

Su desempeño junto a Olivier, uno de los más grandes actores de su generación, le permitió consolidar su talento y ganarse la admiración de la crítica. En Mirando hacia atrás con ira (1958), dirigida por Tony Richardson, Bloom interpretó un papel destacado en una de las películas más importantes del cine británico. Esta obra, basada en la famosa pieza de John Osborne, abordaba temas de la clase obrera y los conflictos sociales en el Reino Unido, y Bloom brilló en un papel que la acercó aún más a la crítica y al público.

Estos trabajos no solo cimentaron su lugar en la historia del cine británico, sino que también la hicieron popular en Hollywood.

Versátil

A lo largo de su carrera, Bloom dejó una huella indeleble en ambos lados del Atlántico. En el cine, su talento y su versatilidad le permitieron alternar entre papeles en grandes superproducciones y obras de mayor relieve y profundidad. La actriz combinó su trabajo en películas como Candilejas (1952), con Charles Chaplin, con otras que exploraban temas más complejos, como Confidencias de mujer (1962), dirigida por George Cukor, y Delitos y faltas (1989), de Woody Allen.

Durante las décadas de 1970 y 1980, trabajó en diversas producciones televisivas, muchas de ellas basadas en obras de teatro. Su interpretación en The Shakespeare Plays (1979) y su participación en otras adaptaciones de Shakespeare, como Cymbeline (1983), le otorgaron reconocimiento en el ámbito televisivo, donde mantuvo una presencia constante.

Se casó tres veces. Primero con el actor Rod Steiger, padre de su única hija, la cantante Anna Steiger. En 1969, con Hillard Elkins, y en 1990, con Philip Roth. Bloom escribió dos memorias, Limelight and after: the education of an actress, en 1982, y Leaving a Doll’s House: a memoir, en 1996.

Referente

Su capacidad para interpretar roles tanto dramáticos como cómicos le permitió mantener una carrera activa y exitosa durante muchos años. Hoy en día, Claire Bloom sigue siendo una figura importante en el mundo del cine, la televisión y el teatro. A pesar de que su trabajo en la pantalla grande se ha reducido en los últimos años, su legado sigue vivo a través de sus numerosas obras en el cine y la televisión, especialmente en las producciones basadas en las obras de William Shakespeare.

La actriz ha dejado una marca indeleble en la historia del cine y sigue siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de actores y cineastas. Su habilidad para interpretar roles complejos y su dedicación a su arte la han convertido en una de las figuras más respetadas en la industria del entretenimiento.