Clarent, de barbero a revelación musical

El cantante puertorriqueño Fabián Cartagena Torres, conocido artísticamente como Clarent, construyó en pocos años una carrera que pasó de las canciones creadas mientras trabajaba como barbero a las colaboraciones con figuras como Mora, Myke Towers y Rauw Alejandro. Su ascenso, impulsado por el éxito de “IA”, lo llevó a convertirse en uno de los nombres de la nueva escena urbana de Puerto Rico.

La historia musical de Clarent está marcada por una combinación de trabajo independiente, experimentación sonora y colaboraciones con algunos de los principales exponentes de la música urbana contemporánea. Antes de que su nombre comenzara a aparecer en las plataformas digitales y en las listas musicales, Fabián Cartagena Torres desarrollaba otro oficio: trabajaba como barbero mientras escribía y producía canciones.

Los detalles sobre su vida personal son relativamente escasos. El propio artista ha mantenido un perfil reservado y ha preferido que buena parte de su identidad pública se construya alrededor de su música. Medios como LOS 40 lo ubican en Caparra, Puerto Rico, mientras que distintas bases de datos musicales también lo identifican como artista puertorriqueño.

Los primeros pasos

Antes de emprender formalmente su carrera como solista, Clarent tuvo acercamientos a la música urbana junto a otros artistas. De acuerdo con AllMusic, uno de sus primeros proyectos fue un dúo de trap y dancehall con Casiah, experiencia que antecedió a su decisión de desarrollar una carrera individual.

La barbería, además de ser durante un tiempo su fuente de trabajo, terminó formando parte de la historia de sus composiciones. En una entrevista concedida a LOS40 en 2026, Clarent contó que escribió “LOVE” aproximadamente tres años antes de su lanzamiento, precisamente durante una jornada en la barbería en la que trabajaba. El episodio resume una etapa en la que la creación musical convivía con su vida laboral cotidiana.

Su llegada formal a las plataformas se produjo en 2023. LOS40 señala “1A” como su primer lanzamiento disponible en plataformas, mientras que otras fuentes registran también “Enzaciao” entre sus primeros trabajos. La etapa inicial estuvo caracterizada por sencillos en los que comenzó a definir una propuesta propia dentro del trap y el reguetón.

Canciones como “SRT”, “Gra Gra Boom”, “Privity” y “Enzaciao” ayudaron a construir su catálogo inicial. Su música comenzó a moverse dentro del circuito urbano puertorriqueño y a llamar la atención de otros artistas.

El salto con Myke Towers

Uno de los primeros acontecimientos importantes en la carrera de Clarent llegó con “Sport+ RMX”, colaboración con Myke Towers. El encuentro representó un paso significativo para un artista que apenas comenzaba a consolidarse como solista.

La colaboración también permitió que su música comenzara a tener mayor exposición fuera de Puerto Rico. De acuerdo con las fuentes consultadas, “Sport+ RMX” apareció en las listas españolas, convirtiéndose en uno de los primeros indicadores del crecimiento internacional de Clarent.

Más allá de la repercusión de una canción concreta, el episodio tuvo importancia porque colocó al joven intérprete junto a un artista ya establecido en la escena urbana internacional. A partir de entonces, la carrera de Clarent comenzó a desarrollarse a una velocidad mayor.

La canción que cambió su carrera

El punto de inflexión llegó el 17 de octubre de 2024 con “IA”, una colaboración junto al cantante puertorriqueño Mora. La canción se convirtió rápidamente en el principal éxito de la carrera de Clarent y amplió considerablemente su audiencia. LOS40 reportó que el tema alcanzó decenas de millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en una de las piezas fundamentales de su ascenso internacional. Otras bases de datos musicales registran que “IA” llegó al número uno en las listas españolas.

Una agenda de colaboraciones

Después del éxito de “IA”, la lista de colaboradores de Clarent comenzó a crecer. Su catálogo incluye trabajos junto a artistas como Myke Towers, Rauw Alejandro, Omar Courtz, iZaak, Dei V, Bryant Myers, Morad y Nicky Jam, entre otros.

Uno de los encuentros más destacados fue “Forni”, junto a Rauw Alejandro y Los Ballers. El lanzamiento de 2025 representó otra conexión con una de las figuras puertorriqueñas de mayor alcance internacional. LOS40 destacó además que ambos artistas se conocían desde antes de la colaboración musical.