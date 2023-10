Claudia Lizaldi, molesta por infracción

La actriz y conductora Claudia Lizaldi dio de baja su cuenta de redes sociales luego de que subió un video en el que se quejaba de una infracción por presuntamente estacionarse en un lugar indebido en el aeropuerto de Mérida.

En el video se observa a Lizaldi junto a su hija y sus padres a bordo de una camioneta, estacionada afuera de un aeropuerto, en donde algunos elementos de la Guardia Nacional le levantan una infracción, al parecer.

“Estamos aquí afuera del aeropuerto de Mérida, con mis papás, hola papá, hola mamá, llevamos 20 minutos esperando porque la Guardia Nacional me pidió que me moviera, ahí uno, dos, tres personas de la Guardia Nacional, me pidieron que me moviera y les dije que estoy esperando a mis papás y les molestó eso”, expresó.

“Pero es increíble que le digo ‘bueno’ levántame la infracción, si yo estoy cometiendo una cosa mala por estar esperando’. Ustedes saben como son en los aeropuertos; no estás interrumpiendo ningún paso, no estás estorbando, estaba hasta allá atrás parado, y entonces, pues, resulta ser que tengo mucha gente de la Guardia Nacional aquí, que está tranquilo... Pero perdiendo el tiempo mientras levantan una multa llevan 20 minutos, dice que es más de media hora que están esperando un ‘g5’ o alguna cosa de esas. Aí de eficiente es la Guardia Nacional; media hora para levantar una infracción”, dijo la conductora de Master Chef.

Lizaldi incluso señaló que le tomaron fotos a su coche y que seguramente la iban a sancionar por desacato a la autoridad. “Me da una pena porque yo voté por este gobierno”, añadió. “Es increíble este país, me da una pena porque yo voté por este gobierno y tengo muchísima pena”. Posteriormente, la famosa terminó por bajar su cuenta de redes sociales.