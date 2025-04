Claudia lo ha hecho bien: Gael García

Gael García Bernal considera que durante sus primeros seis meses como presidenta de México, Claudia Sheinbaum lo ha hecho bien. Pero también está convencido que el tema de los desaparecidos es algo pendiente que involucra a todos y por ello, junto con más de 500 artistas e intelectuales, firmó una carta de agradecimiento para colectivos y grupos de buscadores.

La misiva se dio a conocer semanas después de que el Rancho Izaguirre de Jalisco fue revelado como un lugar utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva (CJNG) como un centro de confinamiento y adiestramiento, encontrando restos óseos calcinados. Y de que algunos políticos como Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, minimizaran el hallazgo.

Apenas este lunes, la Secretaría de Gobernación comenzó reuniones con buscadores para ver qué hacer en los siguientes meses. “(Los buscadores) Se está convirtiendo en el movimiento político más importante del país. Todos conocemos a alguien, todos tenemos familiares que están cerca de alguien que ha sido desaparecido y los números son tan alarmantes. Ahí está una de las grandísimas deudas”, comenta García Bernal.

“Si ya teníamos diferentes métodos de dispersión social como la migración que generaba mucha desintegración del núcleo familiar, social, cultural, esto de desaparecer gente es la destrucción de todas las cosas. Desgraciadamente hay gente que dice cosas políticamente, pero hay que estar con estas personas que están haciendo un esfuerzo por tratar de entender qué es lo que pasó”, agrega Gael.

El actor de Amores perros e Y tu mamá también está por ahora, de manteles largos. La Gira de Documentales Ambulante, que creó junto con su amigo, el también actor Diego Luna, cumple 20 años.

¿Qué importante ha sido tu nombre y el de Diego (Luna) en Ambulante? Y hablo de quienes los reciben, pero también quienes dicen que no hay que darles dinero porque son millonarios...

Ya entramos en tema de lo absurdo político electorero. Qué tal cuando acusaban a Ambulante de haber recibido dinero durante todos los sexenios de “la oposición”, de neoliberales, y pues claro, la UNAM también recibió lana, los festivales de cine, toda la actividad cultural recibe dinero del gobierno porque por sí sola no se puede gestar. Y era una reacción directa a nuestra crítica (política) básicamente, a lo que criticábamos de alguna manera o señalábamos, y todo tenía que ver con una maquinaria político electorera, completamente, nada más. Por fortuna ya no está ese pulso tan fuerte que era el que decía: ‘estás de este lado o estás de éste, ¿de qué lado estás? Manifiéstate’. Claro que nunca nos vamos a manifestar a favor cien por ciento de algo, sobre todo político porque dices, “yo apoyo”, pero mi labor es como el periodismo, el ser crítico, hacer las preguntas.

¿Sientes eso en estos meses?

Lo siento un poquito más alivianado, quedó claro que muchos de los golpes que surgen como mentiras o golpeteos políticos electoreros pues, de alguna manera, no agarraron tracción. Y Ambulante ahí está, ahí sigue. (Nuestro nombre) Es una cosa que ayuda bastante para que ayudemos a visibilizar documentales, si no hubiéramos nosotros fundado el festival, no se hubiera podido armar, entonces siento que es algo bueno, es de lo que más orgulloso me siento.