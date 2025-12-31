Claudia Martín debuta como mamá

Claudia Martín y Carlos Said recibieron el mejor regalo de Navidad, la llegada de su hijo Máximo. Los actores anunciaron la feliz noticia con un par de fotografías en la que aparecen junto a su retoño.

Claudia Martín y Carlos Said iniciaron su romance en 2024 durante las grabaciones de la telenovela Juegos de amor y poder, donde coincidieron, tras separarse Claudia de su anterior pareja, Hugo Catalán, en mayo de 2024, el flechazo entre ambos fue inmediato y oficializaron su relación a inicios de 2025, pese a críticas por la diferencia de edad, pues ella es mayor que él nueve años.

Said le propuso matrimonio a Martín cuatro meses después de que hicieron público el romance y celebraron su boda civil en junio en la Ciudad de México, rodeados de seres queridos y con sospechas de que venía un bebé en camino, versión que negaron por completo, aunque se mostraron ilusionados con la idea.

La llegada de su retoño

Fue a través de una publicación conjunta que Claudia Martín y Carlos Said dieron a conocer la esperada llegada de Máximo Said Martín, en diciembre de 2025, a quien calificaron como el “mejor regalo de Navidad”. “No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste el mejor regalo de Navidad eres tú Máximo Said Martín, ¡bienvenido a la familia!”, se lee junto al par de enternecedoras fotos en las que aparecen en familia frente a un arbolito.

El debut de Claudia Martín como mamá a sus 36 años se suma a la lista de famosas que debutaron en la maternidad este 2025, como fue el caso de Ana Brenda, con 39 años, y Martha Higareda, con 42.