Claudia Pérez: la transformación del periodismo social

Hablar de la historia de Cuarto Poder es también recordar a quienes, con talento, creatividad y compromiso, dejaron una huella imborrable en sus páginas. Una de esas protagonistas es Claudia Pérez Hidalgo, periodista que durante varios años formó parte de la sección de sociales y que contribuyó de manera decisiva a esta área, llevando al periódico a convertirse en el referente informativo de la vida social de Chiapas.

A propósito del 50º aniversario del diario, recuerda con emoción los años que marcaron su crecimiento profesional y personal. Para ella, llegar a Cuarto Poder representó el inicio de una carrera llena de aprendizajes, retos y experiencias que aún hoy conserva con enorme cariño.

“Gran parte de mi vida profesional se formó aquí”, expresa al recordar que, recién egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tocó las puertas del periódico con un proyecto diferente para la sección. La propuesta fue respaldada por don Conrado de la Cruz y Conrado de la Cruz Morales, quienes confiaron en una joven que buscaba innovar.

Una redacción llena de ideas y compañerismo

Más allá del trabajo cotidiano, Claudia recuerda una redacción donde predominaba el compañerismo y la libertad para proponer nuevas ideas. En aquellos años compartió espacio con periodistas como Ana Paula Escobar, Julio Domínguez y Claudia Zepeda, formando parte de un equipo que impulsó una nueva manera de hacer periodismo social.

En aquella etapa, cada integrante aportaba su propio estilo y personalidad, convirtiendo la sección en un espacio dinámico donde nacieron proyectos que conectaron con miles de lectores. En una época en la que aún no existían Facebook, Instagram u otras redes sociales, Cuarto Poder era el escaparate más importante para la sociedad chiapaneca.

Cada edición era esperada por cientos de familias que buscaban verse retratadas en las páginas del periódico, conocer los acontecimientos más importantes o descubrir las historias de vida que comenzaron a distinguir la sección.

Más que eventos, historias humanas

Aunque cubrió innumerables bodas, aniversarios, bautizos, fiestas y muchos otros sucesos, Claudia reconoce que lo que más disfrutaba era ir más allá de la fotografía o la crónica del acontecimiento.

Su sello personal consistía en descubrir el lado humano de los protagonistas. Por ello, impulsó entrevistas en las que empresarios, matrimonios ejemplares y personajes de la sociedad compartían aspectos íntimos de su vida, sus valores y su historia.

Recuerda especialmente las conversaciones con matrimonios que llevaban décadas juntos, cuyas experiencias lograban emocionar a los lectores. Aquellas entrevistas se colocaron entre las publicaciones con mayor impacto, pues permitían conocer la esencia de quienes normalmente aparecían solo en fotografías.

El reto de hacer periodismo sin la tecnología actual

Claudia también rememora los enormes desafíos técnicos que enfrentaban hace más de dos décadas. Las coberturas comenzaban desde la planeación del evento y la asignación de fotógrafos y reporteros, hasta regresar a la redacción para seleccionar cuidadosamente cada imagen.

En ese entonces las fotografías debían revelarse e imprimirse antes de decidir cuáles aparecerían publicadas. No existían programas para corregir errores, eliminar imperfecciones o mejorar una imagen. “Si una fotografía importante salía mal, no había manera de repetir el evento. Teníamos que resolverlo con mucho criterio y experiencia”, menciona.

Ese proceso convirtió a toda una generación de periodistas en profesionales capaces de desarrollar múltiples habilidades: redactar, editar, seleccionar imágenes, diseñar páginas y trabajar bajo presión.

El legado que permanece

Al hablar de Cuarto Poder, la palabra que inmediatamente viene a su mente es “gratitud”. Agradece la confianza que recibió de la familia De la Cruz, así como las oportunidades que le permitieron crecer profesionalmente. Considera que el periódico fue una auténtica escuela donde aprendió no solamente técnicas periodísticas, sino también valores como el respeto, la empatía y el trato humano hacia cada entrevistado.

En el marco del 50º aniversario, Claudia Pérez reconoce la permanencia de Cuarto Poder como uno de los pilares del periodismo chiapaneco. Destaca que mantenerse vigente durante cinco décadas, enfrentando transformaciones tecnológicas, cambios políticos y la competencia de las plataformas digitales, representa un logro que pocas empresas periodísticas pueden presumir.

Con emoción, envía una felicitación a quienes hoy continúan escribiendo la historia del diario. Su testimonio refleja el espíritu de una generación de periodistas que construyó, edición tras edición, el prestigio de un medio que durante cincuenta años ha acompañado la vida cotidiana de Chiapas.