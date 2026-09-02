Claudia Ruiz gana Master Chef

Claudia Ruiz Méndez no solo se convirtió en la gran ganadora de la primera edición de Master Chef 24/7, también salió de la cocina más famosa de México con un premio de 2 millones de pesos, un trofeo y el título de Maestro del Fuego.

Pero, lejos de pensar únicamente en darse lujos, la cocinera de Tampico ya tiene muy claro qué hará con el dinero. Antes de conocer el veredicto de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, Claudia había revelado que una de sus principales prioridades era ayudar a sus padres y mejorar las condiciones de vida de su familia.

Entre sus planes, está atender algunos problemas de salud de sus papás. “Le voy a curar los ojos a mi papá, le voy a curar sus dientes a mi papá y mamá”, explicó la campeona.

Pero hay un sueño personal que podría convertirse en su nuevo proyecto profesional: abrir su propia panadería. Y la historia podría tener un capítulo más. Lancer, quien terminó en segundo lugar, le propuso convertirse en su socio para abrir una cafetería en Tampico o Ciudad Madero.