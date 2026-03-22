Claudia Sheinbaum elogia a bailarines

El reconocimiento internacional de artistas mexicanos sigue dando orgullo al país. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó palabras de admiración a dos figuras clave del ballet mundial: Elisa Carrillo e Isaac Hernández.

Ambos han llevado el nombre de México a escenarios de primer nivel, consolidándose como referentes y embajadores culturales. “Una extraordinaria mexicana y un bailarín excepcional”, dijo Sheinbaum. “Elisa Carrillo es una bailarina excepcional, mexicana, de Texcoco, que hoy es la primera bailarina del Ballet de Berlín. Es una mujer extraordinaria, no solamente por sus interpretaciones, por su dedicación, por su disciplina, sino también en su calidad humana”.

La presidenta destacó también la labor de Isaac Hernández, nombrándolo como otro gran representante de México en la danza clásica: “Isaac Hernández, que también es algo extraordinario y obviamente también, pues todos aquellos que representan a México en las distintas disciplinas culturales y deportivas”.

¿Quiénes son?

Elisa Carrillo Cabrera es originaria de Texcoco, Estado de México, y actualmente es la primera bailarina del Staatsballett Berlín, una de las compañías más prestigiosas a nivel global.

Carrillo ha recibido los tres premios más importantes del ballet internacional, entre ellos el Benois de la Danse, y es reconocida por abrir puertas para la representación latinoamericana en la danza clásica.

Además de su carrera artística, dirige fundaciones y proyectos que fomentan la cultura y el ballet en México, como el festival Danzatlán y la Gala de Estrellas Elisa y Amigos.

Isaac Hernández, nacido en Jalisco, es el bailarín principal del English National Ballet en Londres. Su talento ha sido premiado con el Benois de la Danse y el Premio Nacional de Danza del Reino Unido.

Hernández inició su formación en casa, bajo la guía de su padre, superando obstáculos para llegar a los grandes escenarios. Hoy es considerado el máximo exponente mexicano en el ballet clásico y es admirado por su virtuosismo y disciplina.