La música regional mexicana está de estreno. Este próximo 30 de octubre, Claudio Alcaraz presenta Joyería fina, una producción discográfica de nueve temas que reúne grandes voces, composiciones que han dejado huella en la música, en un álbum donde la variedad y la calidad interpretativa son protagonistas.

Uno de los grandes atractivos de esta producción es “Si ya sabes cómo soy”, una canción inédita compuesto por el conocido compositor Luciano Luna y que cobra una dimensión especial al ser interpretado junto al maestro Julio Preciado, una de las voces más emblemáticas y respetadas del regional mexicano.

Pero esta no es la única sorpresa que ambos artistas preparan. Claudio y Julio Preciado unen nuevamente sus voces en “Mírame”, otro de los temas incluidos en el álbum, convirtiendo a Joyería fina en un encuentro musical que reúne dos colaboraciones con una de las grandes figuras del género.

Las sorpresas continúan con “Fuiste tú”, uno de los temas más conocidos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que ahora llega con la interpretación y el sello característico de Claudio Alcaraz, quien los lleva a su propio terreno musical. El álbum incluye “La fiesta”, una canción que aporta alegría, ritmo y esa energía que distingue al cantante.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de esta producción llega con “Qué mala”, tema original de Los Bukis que Claudio Alcaraz retoma con su propio estilo y que ha sido elegido como el focus track de Joyería fina, convirtiéndose en la carta fuerte para impulsar este lanzamiento y conectar con el público que ha hecho de la música de Los Bukis parte de su historia.

Con nueve canciones, dos colaboraciones junto al maestro Julio Preciado y un repertorio que viaja entre lo inédito, los grandes éxitos y la nostalgia musical, Claudio Alcaraz apuesta por una producción que reúne distintas generaciones, estilos y grandes referentes de la música.