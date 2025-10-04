Claves para entender caso de Sean “Diddy”

El futuro de Sean “Diddy” Combs está por definirse ante tribunal de Nueva York. El rapero comparecerá ante el juez para conocer su sentencia final. Este momento marca el desenlace de un largo proceso que inició en septiembre del año pasado, cuando fue arrestado por cargos de abuso, extorsión y tráfico sexual desmoronaron su imagen pública y expusieron el lado más oscuro de su vida.

En julio de este año, tras un extenso y muy polémico juicio, Combs declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por lo que podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

Pero ¿cómo entender uno de los peores escándalos de la industria musical? Aquí te dejamos los puntos claves de este caso:

El inicio

La demanda de Cassie Ventura. El caso explotó en noviembre de 2023 cuando su exnovia, la cantante Cassie Ventura, acusó al rapero de abuso sexual, abuso físico, amenazas, tráfico sexual y de obligarla a mantener relaciones con trabajadores sexuales masculinos durante su relación, que duró más de una década.

Aunque la demanda de Ventura se resolvió amistosamente un día después de ser presentada, abrió la puerta a decenas de señalamientos contra Diddy, unos más graves que otros.

Escalada: ola masiva de denuncias. Con el paso de los días, Combs sumó, al menos, una decena de denuncias. Diferentes hombres y mujeres lo acusaron de delitos de índole sexual. Incluso, aseguraron que utilizaba su poder en la industria para condicionar oportunidades laborales y amenazar a sus víctimas.

También salieron a la luz sus famosas fiestas privadas, en las que, se dijo, se obligaba a los asistentes a consumir drogas y alcohol antes de ser abusados o forzados a mantener intimidad.

Intervención Federal: Delitos Penales

Aunque el caso se desarrollaba en la corte civil, en septiembre de 2024 dio un giro a lo penal. Agentes federales allanaron y registraron las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami.

El rapero fue acusado formalmente de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte interestatal con fines de prostitución, alegando que cruzó las líneas estatales para llevar a cabo sus encuentros. El equipo legal de Combs ha negado todas las acusaciones, afirmando que las relaciones eran consensuadas y que las demandantes solo buscaban un beneficio económico.

La reacción de la industria y las pruebas. El escándalo ha tenido repercusiones directas en el imperio de Diddy. Varias empresas dieron por terminada su relación laboral con el rapero y su imagen pública quedó dañada irremediablemente.

Un elemento que impactó al público fue la publicación de un video de vigilancia de 2016, en el que se muestra a Combs agrediendo a Ventura en el pasillo de un hotel. Aunque no es parte de los cargos, el video terminó de hundirlo en el escrutinio.