Claves para vestir como millonario en la playa

Looks monocromáticos

Si algo hemos aprendido de los hombres más ricos del mundo es que el minimalismo es la pieza central de su estilo. Alejados de los logotipos y los estampados llamativos, estas personas suelen vestirse de manera discreta y sofisticada. Para seguir sus pasos, una forma de hacerlo es con looks monocromáticos.

Una camisa de lino blanca, con pantalón color crema y sandalias negras de cuero son todo lo que necesitas para evocar la riqueza de personajes como Kendall Roy.

Cuidado con los estampados

Si has llegado a este apartado habrás adivinado que los estampados llamativos no están a discusión. Si realmente quieres verte como un millonario de buen gusto, no solo debes evitar los logos y monogramas en la ropa, cualquier otro tipo de motivo gráfico deberá ser inspeccionado con lupa.

Olvídate de la vieja camiseta de tu banda favorita y las extravagantes camisas de seda que se albergan en tu clóset, para tus próximas vacaciones de playa lo mejor será empacar prendas minimalistas, sin estampados o con motivos sencillos como lunares, rayas, entre otros.

Traje de baño

Al estar la mayoría del tiempo con contacto con el agua, elegir el traje de baño adecuado es crucial. Todos los consejos anteriores se pueden trasladar a esta sección. Los colores neutros son la mejor opción para verte más sofisticado. Si quieres algo más divertido, puedes optar por piezas de tonos más brillantes, pero sólidos, es decir, sin estampados, logos, etcétera.

El lino es tu mayor aliado

El lino es un textil sofisticado y, sobre todo, transpirable. Es por eso que esta tela es la favorita de los hombres más adinerados, en especial durante sus vacaciones de playa, pues permite mantenerse fresco y evitar esas horribles manchas de sudor en la ropa. Si bien las prendas de lino suelen ser más costosas que las de poliéster o las de algodón, vale la pena hacer una inversión, ya son de mayor calidad y sus características las vuelven mucho más elegantes.Además, son totalmente versátiles.

Un reloj es imprescindible

Un buen reloj es el mejor amigo del hombre. Pero en lo que respecta a hombres millonarios, eso se traduce a piezas de culto y joyas de marcas de lujo poco conocidas, por ejemplo Timothy y Victoria Ratliff lo confirmaron en The White Lotus con sus Rolex Day Date a juego. Así, si quieres verte como ellos, sugerimos que estas vacaciones lleves contigo tu mejor reloj. No tiene que ser una pieza cuyo valor supere el medio millón de pesos. En realidad, un elegante reloj de vestir o un diver de acero puede ser más que suficiente. Marcas como Longines, TAG Heuer y Tudor ofrecen la posibilidad de acceder a piezas de relojería suiza por mucho menos de 100 mil pesos.