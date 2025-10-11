Clooney da detalles de Ocean’s 14

George Clooney volvería a interpretar a Danny Ocean para Ocean’s 14, la cuarta película de la franquicia que inició en 2001. Recientemente, el actor reveló que la filmación podría comenzar el próximo año con Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle.

Hace unos días, Clooney concedió entrevista a E! News y en ese marco se le preguntó por la continuación de la saga, a lo que respondió positivamente. “El presupuesto fue aprobado por Warner Bros. Probablemente comencemos a rodar en nueve o diez meses”, añadió.