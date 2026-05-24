Coca-Cola Flow ya tiene fechas

La cuenta regresiva para la nueva edición del Coca-Cola Flow Fest arrancó oficialmente. Los organizadores del evento sorprendieron al revelar las fechas en las que se realizará la edición de este 2026. Además, confirmaron que regresarán a la curva 4 del autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que desde hace tiempo se convirtió en la sede oficial.

Tras convocar a más de 163 mil asistentes el año pasado, el encuentro de música urbana busca superar el impacto que generó gracias a su cartel encabezado por figuras como Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin.

El encuentro de reggaetón se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, manteniendo el formato de dos días que ha caracterizado al festival desde sus primeras ediciones. Aunque el cartel oficial todavía no se ha presentado, las apuestas y peticiones de los usuarios ya han comenzado a surgir y se pueden leer nombres como Feid, Chencho Corleone, Rauw Alejandro y Yandel junto a su proyecto sinfónico.

Dónde conseguir las entradas

La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster México y se llevará a cabo bajo el sistema de fases, en el que los precios aumentan conforme vayan agotándose las estradas disponibles de cada etapa.

Será en las próximas semanas cuando se den a conocer más detalles del festival; sin embargo, los fans del género urbano ya pueden apartar las fechas en sus calendarios.