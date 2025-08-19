Coco Levy prepara estocada

Coco Levy no quita el dedo del renglón, luego de haber sido despedido de Videocine en 2022. El actor y productor afirma que está preparando una demanda que, no solo estará fundamentada en su presunto despido injustificado, sino en otras múltiples faltas que, afirma, que de demostrarse, dejarían muy mal parada a la compañía.

En junio de 2022, la actriz Danna Ponce contó que sostuvo un encuentro de índole estrictamente profesional con Coco, en las instalaciones de Videocine, donde él era director de producción, y el hijo de Talina Fernández le habría hecho tocamientos sin su consentimiento.

La denuncia de Ponce, la cual procedió legalmente, dio lugar a que otras jóvenes dieran a conocer que habían atravesado situaciones similares, aunque ninguna de ellas recurrió a instancias legales para hacerlo.

Ante esta circunstancia, en julio de ese mismo año, Videocine lanzó un comunicado, a través del que daba a conocer que, debido a las denuncias públicas, habían llegado a la decisión de terminar la relación laboral que tenía con Coco.

Seis meses después de haber perdido su empleo, y siete desde que Danna lo denunció formalmente, la joven decidió otorgarle el perdón, luego de que de acuerdo a lo sostenido por Levy ella pidiera una cantidad de dinero para detener el proceso.

El pleito con Videocine

Ahora, Coco confirma que sigue buscando justifica, luego de ser prescindido de su puesto en la distribuidora cinematográfica, a través de una demanda por no haberlo finiquitado, proceso que emprendió desde que fue despedido.

“(Con Videocine) no hay relación tal, desde el primer momento los demandé, por despido injustificado, por muchas cosas que cometieron, con la total confianza de que voy a salir totalmente victorioso de eso”, dijo a Hoy y otros medios, durante la función del sábado de la obra Soltero, casado, viudo y divorciado.

Además, reveló que, con esta demanda busca desvelar el proceder de Videocine y, por lo que sugirió, podría convertirse en un escándalo para la compañía. “Cuando yo tomé un abogado de primera y le dije ‘quiero hacer esto y quiero hablar y decir la verdad de Videocine’, me dijo ‘los vas a hacer pedazos, te vas a tardar como tres años’. Me falta uno”, detalló.