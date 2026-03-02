En un ambiente de entusiasmo y gran expectativa, se llevó a cabo el coctel de bienvenida de la Súper Copa Roshfrans en el Súper Óvalo Chiapas. Empresarios, familias y destacados pilotos se dieron cita para disfrutar una agradable velada previa a la esperada jornada automovilística. Los asistentes compartieron momentos especiales en un evento que no solo celebra la adrenalina del deporte motor, sino que también fortalece la convivencia y proyecta el turismo en nuestro estado. Sin duda, fue una reunión llena de energía y emoción rumbo al gran día