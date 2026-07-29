Cocuyo prepara nueva aventura

Con la obra Tras la pista de Azul, el grupo Cocuyo Teatro de Chiapas fue seleccionado por medio de la convocatoria Artes Escénicas en las Escuelas-Categoría B, Proyectos de Producción de Nuevas Piezas Escénicas.

La propia agrupación dio la noticia, resaltando que es un honor poder ser parte de esta nueva aventura que fue escrita por el narrador Luis Antonio Rincón García. “¡Las y los ‘cocuyos’ estamos muy contentos de compartirles esta noticia! Emprendemos este nuevo proyecto junto a ustedes… listos Darwin Enahudí, Ulises Soto, Priscila Fernández Alegría, Karla Toulouse-Lautrec y Miguel Valenzuela”, expresaron.

Proyecto

El Instituto Nacional de Bellas Artes dio a conocer la tarde del lunes los resultados de la Convocatoria Nacional Artes Escénicas en la Escuela 2026.

En el comunicado destacaron que este programa contará con una inversión de 21 millones de pesos, que estarán destinados a 70 proyectos de todo el país: 60 para circulación y 10 para producción de nuevas propuestas que llegarán a niñas, niños y adolescentes de educación básica durante el ciclo escolar 2026-2027.

Asimismo, indicaron que la iniciativa llegará a estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Una obra ganadora

Tras la pista de Azul es una pieza escrita por el narrador chiapaneco Luis Antonio Rincón García, con la cual obtuvo el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes 2019.

En declaraciones anteriores, el autor manifestó su disposición de entregar el texto a las diversas compañías teatrales interesadas en llevarlo a escena.