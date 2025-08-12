Coda dedica mensaje a Xava Drago

“Estamos contigo”. Fue la frase con la que la banda de rock, Coda, mostró su cariño y solidaridad a Xava Drago, su vocalista, ante el difícil problema de salud que enfrenta.

Xava reveló recientemente que fue desahuciado por los médicos tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, enfermedad que le fue detectado en 2024. “Los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón”, escribió en sus redes sociales.

Ahora, los músicos que lo acompañaron por décadas carrera arriba de los escenarios publicaron un emotivo mensaje para dejar claro que, a pesar del diagnóstico, seguirán juntos en las buenas y en las malas: “Te acompañamos con gratitud, respeto y todo nuestro corazón”, escribieron.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para dar gracias a los fans, amigos y colegas que han ayudado tanto económica como anímicamente al cantante. “Agradecemos profundamente a la gran familia Coda por todo el cariño, la vibra y la energía que han compartido con Xava. Cada palabra, cada muestra de amor y apoyo, significa mucho para él y para nosotros”, agregaron.

La lucha contra el cáncer

Xava no solo ha sido la voz del grupo, también un símbolo de resistencia y lucha. Fue hace un año (agosto del 2024) cuando el intérprete anunció que había sido sometido a una operación por un tumor canceroso.

Según detalló, para salvar su vida, los médicos tuvieron que extirparle todo el estómago, y debido a la gravedad de la cirugía se ausentaría de los compromisos que ya tenía pactados.

A la par, inició un tratamiento de quimio y radioterapia, que tras varios meses dieron resultado. Para marzo del 2025, el cantante anunció que se encontraba libre de cáncer; sin embargo, continuaría en revisión médica. Por desgracia, un mes más tarde volvió a tomar sus redes sociales para compartir que el cáncer había vuelto.

La reacción de los seguidores de Coda ha sido inmediata, con muchos expresando su total apoyo a Drago. “Gracias por el soundtrack de mi vida y gracias por hacernos vibrar con cada nota”. “Fuerza Xava”. “Gracias por tanto”. “Gracias maestro por tu legado en la música, en el rock y tu voz inigualable”. “Eternamente en el corazón de cada fan”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.