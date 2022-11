Fans de Taylor Swift, la artista y políticos se pronunciaron en contra de Ticketmaster luego de que la preventa para The Eras Tour se convirtiera en un caos y se cancelara la venta general.

La cantante no mencionó directamente a la boletera pero se dijo molesta por lo que pasaron sus fans. The New York Times aseguró que el Departamento de Justicia de EU abrió una investigación antimonopolio sobre el propietario de Ticketmaster centrada en si Live Nation Entertainment ha abusado de su poder.