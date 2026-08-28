“Colate” solicita reconsider su caso

Nicolás Vallejo-Nájera, “Colate”, no desiste y, luego de que la Corte Familiar de Miami, favoreciera a Paulina Rubio, su exesposa, y permitiese que su hijo, Andrea Nicolás, volviera a EU para vivir con ella, busca una reconsideración del caso, solicitando al Tribunal de lo familiar que tome en cuenta los testimonios que el menor hizo, sobre la relación que mantiene con su progenitora.

A través de su abogada, Aliette Carolan, “Colate” dio a conocer a Sandra Hoyos (abogada de Paulina), así como a la jueza encargada del caso Marlene Hernández y a la exguardiana del menor, Amber Glasper, que estaba en búsqueda de una reconsideración de su caso, el cual está basado en su interés de que Andra Nicolás resida, formalmente, a su lado, en Madrid.

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En la copia del oficio legal —fechado el 24 de agosto—, Carolan informó que, ahora, Vallejo-Nájera desea una segunda revisión, con el objetivo de que se corrijan lo que, él, considera una serie de errores en alrededor de 70 conclusiones del caso.

Una de las peticiones más importantes dentro de la solicitud, sería la que el Tribunal de lo familiar de Miami Dade tome en consideración las declaraciones que Andrea Nicolás, de 15 años, hizo frente a una jueza, a la que le compartió el tipo de trato que existía entre él y su madre, la intérprete de exitosos temas como “Yo no soy esa mujer” y “Ni una sola palabra”.

A este punto se le conoce, en términos legales, con el nombre de “evaluación de credibilidad de los testigos”; el empresario español ha aseverado que, a su juicio, existieron una serie de conclusiones contradictorias.

La petición de rehearing, como se conoce en inglés, se dio a conocer, a través de medios, sin embargo, no fue sino hasta que la representante legal de “Pau”, Sandra Hoyos, dio a conocer la postura de su defendida.

Debido a que se trata de una circunstancia que está tratándose legalmente, la licenciada Hoyos dijo que han preferido hacer mutis, ante los medios de comunicación y, esperar que el caso siga el curso que requiere, afirmando que “en esta etapa, hablan los documentos, hablan los argumentos y habla la Corte”. “No emitiremos declaraciones ni opiniones públicas en este momento. El caso continúa ante tribunales y, por respeto al proceso, judicial y las partes involucradas, cualquier argumento, posición o respuesta será presentado exclusivamente ante la autoridad correspondiente y por las vías legales establecidas”, indicó.