Colección Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, es por ello que dos importantes marcas presentan sus propuestas para estas fechas.

Converse: un homenaje a las tradiciones

Cada par de Chuck Taylor All Star, uno de los mejores tenis Converse de todos los tiempos, se convierte en un relato visual: Cuando las suelas se unen, aparece el rostro de una calaverita de azúcar, un detalle que convierte al calzado en un objeto cultural más allá del diseño. Incluso la caja está pensada como parte de la experiencia.

Sus colecciones inspiradas en tradiciones han demostrado que la moda puede convertirse en un puente entre generaciones. Este año, la marca entrega un relato visual y sonoro que habla de raíces, de memoria y de la fuerza de una comunidad que se niega a olvidar.

Con "Vivamos nuestras tradiciones", la marca apuesta por darle un giro contemporáneo a símbolos ancestrales, logrando que un ícono global como el Chuck Taylor All Star se vista con la identidad mexicana.

Puma: la colección que honra a México

El pack "La Catrina" está conformado por dos modelos legendarios de Puma: los Suede XL y los Palermo. Ambos se reinterpretan con detalles gráficos inspirados en la tradición mexicana, logrando un equilibrio entre herencia, diseño y estilo urbano. Como plus, la marca incluye una gorra que completa el conjunto.

Los Puma Suede XL reinterpretan el clásico más icónico de Puma en una versión robusta y contemporánea. En esta edición especial, los tenis se visten en negro con gráficos alusivos a la Catrina y flores de cempasúchil, evocando la elegancia y los colores vibrantes de las ofrendas.

Los Puma Palermo llegan en una edición femenina que mezcla herencia futbolera con un diseño cargado de símbolos de la festividad. Destacan sus tonos cálidos inspirados en el cempasúchil, contrastados con verde y detalles bordados en la franja lateral. Una silueta versátil que conecta tradición y moda contemporánea.