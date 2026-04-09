Colección Gelman no corre peligro

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Alejandra de la Paz, señaló que la Colección Gelman no correrá peligro de quedar fuera del país ni de ser adquirida por alguna institución extranjera.

En entrevista con Guillermo Osorno y transmitida por Canal 22, la funcionaria detalló que la colección pertenece a la familia Zambrano, luego de ser adquirida a Robert Littman, legatario del acervo, del cual 30 piezas tienen declaratoria de Monumento Artístico.

“La colección está hoy en manos de mexicanos que han registrado las obras Monumento Artístico ante el Inbal, acreditando plenamente su personalidad y la venta legal”, refirió De La Paz.

Además, apuntó que las 30 piezas con declaratoria artística tienen la certeza de volver al país, y que no serán vendidas cuando se encuentren en el extranjero. “Si hubiera dudas sobre cualquiera de estos aspectos, no la exhibiríamos públicamente. El sustento legal nos permite con toda tranquilidad que estas obras sean disfrutadas por el pueblo de México”, explicó.

Gestión y propiedad

Asimismo, subrayó que el papel del Banco Santander es de gestión del acervo, no de adquisición. “Es un acuerdo de gestión de la colección. Tú eres un coleccionista privado, pero no necesariamente vas a contratar a las 25 personas que una colección de este calibre requiere”, indicó.

De la Paz también abordó la temporalidad de la colección fuera de México. Detalló que, si bien es de cinco años, eso no quiere decir que sea el tiempo que permanezca en el extranjero. “La temporalidad del convenio es de cinco años, pero eso no quiere decir que la colección va a estar fuera cinco años. El máximo periodo permitido por la ley será de 2 años fuera”, señaló.

De igual forma, dijo que es importante que las piezas viajen al extranjero para que alcancen más públicos: “Es muy importante que estas piezas viajen porque permiten que distintos públicos pongan en valor el arte mexicano. Siempre bajo las condiciones óptimas y supervisión”.