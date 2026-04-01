Colección Gelman no se vende

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura (SC), informó que la colección Gelman Santander saldrá del país para su exhibición solo de forma temporal, por lo que regresará a México en 2028.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que la colección sigue siendo mexicana, no se vendió, y reiteró que solo sale de forma temporal.

Indicó que la colección Gelman Santander, que se exhibe actualmente en el Museo de Arte Moderno, se extenderá hasta julio para que pueda ser visitada durante el Mundial de Futbol 2026.

Pertenece a México

“La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos, y como indica la Ley de Monumentos, está colección solamente tiene permiso de salida temporal, no puede salir de manera definitiva. Eso está en la Ley de Monumentos, eso está en la declaratoria. La colección es mexicana no se vende, solo sale de manera temporal y es parte de esta oferta cultural durante el mundial”, explicó.

“La exposición y la colección tiene que regresar a México con cada dos años como lo marca la Ley de Aduanas; es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas lo ha indicado siempre para exportaciones temporales, regresa cada dos años. ¿Qué va a pasar con la colección Gelman? Que va a regresar en el 2028”, detalló.