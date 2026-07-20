Colección Gelman se convirtió en activo

El artista visual Mario García Torres publicó un texto, con formato de carta, a Natasha Gelman, escrito donde explica que la evolución de la colección Gelman, expuesta todavía en el Museo de Arte Moderno (MAM), fue hacia el valor monetario de las piezas que la integran, hecho que hizo perder el sentido artístico de las obras y que hoy se han convertido en activos financieros.

La misiva se escribe en el contexto de una disputa pública y legal, respaldada por el colectivo Defendamos la Colección Gelman, que busca evitar que este invaluable acervo del arte mexicano del siglo XX sea trasladado a España y exigir que permanezca en el país.

García Torres celebra que las obras hayan vuelto a exhibirse en el Paseo de la Reforma tras casi dos décadas de ausencia y misterio sobre su paradero. Destaca que las piezas aún conservan su fuerza y actúan con la cohesión de un grupo unificado que evoca la memoria, identidad e historia de México.

Evolución

El autor señala que, originalmente, Jacques y Natasha Gelman reunieron estas obras impulsadas por el “afecto”, la convivencia diaria y una relación genuina con los artistas. Sin embargo, con el paso de las décadas —y ante el extraordinario auge global de la figura de Frida Kahlo (de quien la colección posee once piezas)— el acervo mutó de ser un referente cultural a un codiciado activo financiero y objeto de especulación.

“El hecho de poseer once Fridas —una cantidad extraordinaria considerando su escasa obra— transformó gradualmente la percepción de la colección. Lo que antes era un conjunto de pinturas se convirtió en un referente cultural. Un recurso histórico que, posteriormente, se transformó en un activo financiero. Y en objeto de especulación. Un conjunto de obras tan poderosas que podían cambiar la economía y la imagen de una ciudad”, expone.

“A medida que la colección adquiría valor, también perdía su significado original. Las obras se convirtieron en la Colección Gelman, luego en obras maestras; después, en tesoros nacionales. Y luego en activos, y después en garantías”, añade.

El texto denuncia cómo la colección “aprendió el idioma de las finanzas”. Tras el cierre del Centro Cultural Arte Contemporáneo (CCAC), el patrimonio pasó por fundaciones, un museo privado en Cuernavaca y, finalmente, sirvió como garantía para préstamos multimillonarios.

El autor relata, de forma cruda, que las obras terminaron vendiéndose y que su última adquisición fue financiada a través de Sotheby’s (operando como banco), pasando a manos de un empresario. Al no cumplirse las expectativas de venta, la deuda se refinanció a través de Banco Santander.

Debido a los nuevos contratos e intereses económicos de los acreedores, el destino próximo de la colección es España.

Valor de las piezas

García Torres lamenta que hoy en día la masa de visitantes en el museo muchas veces ve “dinero” en lugar de arte, y que los viajes de las pinturas ya no obedecen a un afán de difusión cultural, sino a obligaciones contractuales alejadas del propósito de sus fundadores. “Como artista, lo que me interesa es que las pinturas hace tiempo que dejaron de ser meramente intencionales y afectuosas; ahora participan en sistemas que no existían cuando las colgaste en tus paredes. Generan significados, significados diferentes, pero también obligaciones y relaciones muy alejadas de las circunstancias que las unieron en un principio”, señala.

La carta concluye con una advertencia: a pesar de que frente a los cuadros el aura del arte y la pertenencia a México se recuperan por un instante, el futuro de la colección es sumamente incierto y corre el riesgo de ser fragmentada o salir definitivamente del país, traicionando el deseo original de Natasha Gelman de mantener las obras unidas en México.