Colección Gelman, sin convenios

Las autoridades han comentado que el acervo Gelman regresa a México en 2028, pero no hay garantías de que así sea, revela una investigación que hizo Gabriela Mosqueda, miembro del grupo Defensa de la Colección Gelman.

A través de solicitudes de transparencia, Mosqueda descubrió que no hay documento escrito que respalde que las obras regresarán al país dentro de dos años, pues no hay registro de adendas, anexos, modificaciones ni un nuevo convenio entre el Instituto Nacional de Bellas Artes, Fundación Banco Santander ni los coleccionistas, que son la familia de empresarios regiomontanos Zambrano. Por lo que sigue vigente el primer acuerdo que establece que su regreso deberá ser en septiembre de 2030 con posibilidad de extensión de otros cinco años.

“Se reitera que a la fecha no se han generado: convenios modificatorios o adicionales, anexos y documentos complementario, nuevo convenio”, señaló el Inbal vía Transparencia.

Documento

La solicitud también fue enviada al Museo de Arte Moderno, pues el convenio original cuenta con la firma de su directora, Marisol Argüelles, sin embargo, el recinto respondió que además de no encontrar alguna modificación, también indicaron que no hay expedientes concernientes a la celebración de dicho convenio. “Es raro porque el primer convenio fue firmado por Marisol Argüelles”, comenta Mosqueda.

Por otra parte, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Inbal tampoco encontró documentos que actualizaran el convenio de la Gelman y remitió a Mosqueda a la Subdirección de Patrimonio Artístico e Inmueble del Inbal, la que nuevamente remitió a Mosqueda al Museo de Arte Moderno. “Se echan la pelota entre ellos”, señala la entrevistada.

El 8 de septiembre, la Colección Gelman debutó en la inauguración del Faro Santander, España. La inquietud sobre el regreso de la colección para 2028 aumentó, luego que Mosqueda también descubriera que no hay registro del pago de fianzas que garanticen el regreso de las obras de arte, un paso importante en los procesos de exportación de arte con Declaratoria de Monumento Artístico. “Las obras están allá, hay cosas que tenemos que esperar que sucedan de buena fe”, concluye.