Colección Gelman volverá en 2028

En la misión de “aclarar” la gestión de la Colección Gelman Santander, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, incorporó nuevos datos a fin de dar certeza de lo que les corresponde hacer desde el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) para proteger las 30 obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros que tienen declaratoria de Monumento Artístico. Ahora, además de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológico, Artísticos e Históricos, la funcionaria citó la Ley de Aduanas que, dice, es la que marca el regreso de la colección para 2028.

Pero agregó una novedad: “La exposición y la colección tienen que regresar a México cada dos años como lo marca la Ley de Aduanas, es decir, el convenio marco suscrito a cinco años es de conservación y supervisión, pero la Ley de Aduanas lo ha indicado siempre para exportaciones temporales, regresa cada dos años”.

Reiteró que desde 2010 ha salido más de 30 veces del país, es decir, no es la primera vez que va a itinerar. Sin embargo, hay cuestiones que sigue sin aclarar y donde el Inbal tiene toda la responsabilidad, y es el asunto del registro de propietarios y de salidas y entradas del país, entre 2010 y 2023, antes de que fuera adquirida por la familia Zambrano, como apuntó el abogado Luis Cacho, quien fuera titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura.