La Ciudad de México alberga una nueva propuesta cultural que combina divulgación científica, expresión artística y conciencia ambiental. Se trata de la exposición “Colibríes, arte y biodiversidad urbana”, que invita a reflexionar sobre la presencia de estas aves en la capital y su papel fundamental en el equilibrio ecológico de los entornos urbanos.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la exhibición busca acercar a la ciudadanía al conocimiento de los colibríes como polinizadores esenciales, capaces de mantener la diversidad de plantas nativas incluso en contextos altamente urbanizados.

Puede visitarse del 12 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026 en el vestíbulo del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA), ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El acceso a la muestra está incluido en el boleto general del museo y puede recorrerse de martes a domingo en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

La exposición se compone de 23 esculturas de colibríes elaboradas en barro por el artista Davit Nava, cuyas formas y colores respetan criterios científicos que facilitan la identificación de las especies. También se exhiben representaciones de 19 especies de colibríes que habitan en la capital, así como 13 plantas nativas clave para su alimentación, como el palo azul, el mirto y el toronjil morado, presentes en el Bosque de Chapultepec.

Según el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, la muestra incorpora gráficos, imágenes, videos con entrevistas a especialistas, poesía y música, con el objetivo de generar una experiencia inmersiva.

Interacción

Además, se invita a las y los visitantes a participar activamente dejando mensajes en siluetas de colibríes de papel, los cuales forman parte de una instalación colectiva que simboliza el compromiso ciudadano con la conservación de esta especie.

Los colibríes son aves endémicas del continente americano y no se encuentran de forma natural en ninguna otra región del planeta. Según información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), existen alrededor de 335 especies de colibríes en el mundo, de las cuales 59 se distribuyen en México y 19 habitan en la Ciudad de México, tres de ellas endémicas del país.

Estas aves destacan por su capacidad única de volar en múltiples direcciones y mantenerse suspendidas en el aire, lo que las convierte en polinizadores altamente eficientes. De acuerdo con estudios citados por Conabio, los colibríes participan en la polinización de más de mil especies de plantas, muchas de ellas fundamentales para la regeneración de jardines, áreas verdes y corredores ecológicos urbanos.

La exposición presenta información científica accesible que permite comprender por qué la conservación de estas aves está directamente relacionada con la salud ambiental de la ciudad. Según la Sedema, proteger a los colibríes implica también preservar las plantas nativas que dependen de ellos y fortalecer la resiliencia ecológica de la metrópoli.