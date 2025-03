Collado engañó a Yadhira Carrillo

El abogado Juan Collado volvió a ser noticia por su vida amorosa. En los últimos días, han surgido fuertes rumores sobre su separación de la actriz Yadhira Carrillo, con quien lleva casado más de una década.

Todo apunta a que la relación llegó a su fin debido a una infidelidad de parte del abogado, quien habría iniciado un romance con una mujer mucho más joven. Las especulaciones comenzaron cuando Yadhira reapareció en Televisa, tras 17 años de ausencia, lo que despertó sospechas sobre una crisis matrimonial.

La periodista Inés Moreno reveló en su canal de Youtube que la actriz habría sido víctima de traición, a pesar de haber apoyado incondicionalmente a su esposo durante los cuatro años que pasó en prisión.

Sin embargo, ahora se dice que Collado la cambio por una mujer más joven a quien también le compró un departamento. Los rumores indican que el abogado no tuvo reparo en abandonarla. “Dicen las malas lenguas que, ante la reclamación, este le dijo ‘si ya sabes cómo soy, para qué me invitas a la fiesta, es lo que hay, es lo que soy, si quieres quédate si no, ahí te ves’. No hubo remordimiento, ni explicaciones, simplemente lo dejó claro y siguió con su vida”, contó Inés.

Según los rumores, Collado está enamorado y se le ha visto en Madrid con su nueva pareja, quien sería entre 10 y 20 años menor que él. “Se habla de que incluso ya lleva meses viviendo con su nueva pareja en Madrid, disfrutando de su relación sin importar el dolor que le causó a Yadhira”, finalizó Inés.