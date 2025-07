Colombia halla la ruta dorada

Las producciones de Dora y la búsqueda del sol dorado, Cien años de soledad, Narcos o del reality Ex on the beach, así como la postproducción de Pedro Páramo fueron realizadas en Colombia y son ejemplos reales de cómo este país se ha convertido en una de las locaciones preferidas por las compañías productoras internacionales.

Las razones van más allá de la geografía diversa y la calidad del recurso humano; tienen que ver con una serie de estímulos fiscales implementados por el país sudamericano para atraer producciones internacionales, fomentar el empleo local y posicionarse como un centro clave en cine, televisión y contenidos digitales. “En Colombia existe desde 2012 un sistema de incentivos a la producción audiovisual que se ha fortalecido”, dice Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica.

“Lo que hemos logrado es mantener una institucionalidad tanto en ese sistema de estímulos como en la existencia de una Comisión Fílmica Colombiana, dentro de Proimágenes Colombia. Sin duda, este sistema de incentivos ha permitido que pueda existir una industria audiovisual en Colombia”, señala.

Proimágenes, que se rige por el derecho privado, opera con recursos mixtos, del Estado y del sector privado, que son destinados a la promoción cinematográfica. A la hora de buscar dónde producir o, incluso, postproducir, las compañías encuentran en este país estímulos y acompañamiento de información relacionada, con visas, ingreso de equipos, permisos para filmar en ciertos espacios o permanencia en el país.

Revelan tesoro audiovisual

Un ejemplo de este apoyo es la cinta de Dora, la exploradora, Dora y la búsqueda del sol dorado, que se filmó en Río Claro, Antioquia, y que llega a Paramount Plus.

El proyecto accedió al Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), creado en 2022, cuando se fortaleció el sistema y el incentivo no solo se hizo a películas, sino a todo el campo audiovisual.

También conocido como Transferable Tax Credit, este certificado tiene un valor equivalente al 35 % de los gastos de producciones extranjeras en servicios audiovisuales y logísticos contratados con personas naturales o jurídicas colombianas. Antes de la creación del CINA ya existía otro instrumento clave: el Fondo Fílmico Colombia (FFC), establecido a partir de la Ley 1556 de 2012.

El fondo ha funcionado como el principal mecanismo de atracción para producciones internacionales, ofreciendo una devolución en efectivo equivalente al 40 % de los gastos en servicios audiovisuales y al 20 % en servicios logísticos, como hotelería, alimentación y transporte.

Para acceder al FFC, la producción debe cumplir con un gasto mínimo en Colombia de 604 mil dólares en el caso de largometrajes, o de 151 mil dólares por episodio en el caso de series.

Esta herramienta ha sido fundamental para posicionar a Colombia como un destino competitivo en la industria global del cine y la televisión, y ha permitido que, desde 2013 hasta hoy, 187 proyectos hayan sido beneficiados por los incentivos de la Ley 1556.