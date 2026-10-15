Colorido del norte, presente en el FIC

Organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno de México, en colaboración con el Estado de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, en su edición 54, presenta un amplio crisol de propuestas que reflejan las tradiciones de nuestro país.

Como es el caso de los ritmos y colores de Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas que fueron la inspiración para que el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato (Bafug) pusiera a bailar a las y los asistentes de la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Bajo la dirección de Roberto Martínez Rocha, quien está al frente de la agrupación desde 1997, “El tradicional ritmo de los norteños” fue un programa integrado por piezas representativas de la región norte del país, que reflejó la gran diversidad de ritmos e identidades singulares.

Colaboración

Martínez Rocha comenta en entrevista que el FIC y el Bafug tienen cerca de un cuarto de siglo con una alianza encaminada a mostrar la riqueza y diversidad de la escena dancística en el país. En la presente ocasión, ejecutar los bailes norteños implicó un desafío técnico significativo para el elenco guanajuatense. “No obstante, la investigación sustentó una propuesta escénica caracterizada por el rigor, el vigor y la precisión interpretativa de las piezas folclóricas”, afirmó el director.

Las agrupaciones Polka Cero, Conjunto Norteño Zambrano y Grupo Son Mi Tierra acompañaron el itinerario durante casi dos horas de función, en un recorrido que abarcó distintas expresiones de la música norteña, entre la polka, la redova y el chotís al interpretar bailes como “Fiesta en La Misión”, “El alma del norte en tres sonidos”, “La fiesta de la vendimia”, “Entre la polca y el chaverán”, “De tacón, punta y tacón”, “Fiesta en La Palmita”, “Ecos de la Revolución” y “Algarabía norteña”.

Los cambios de vestuario, la música en vivo y la diversidad de coreografías dieron forma a una presentación colorida en un espacio con lleno total. Una aclamación vibró entre todas: “¡Qué viva México, compadre!”.

Con una ovación de pie, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato cerró la tercera noche cervantina con música, danza y tradición mexicana.