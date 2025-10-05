Colton Haynes

Colton Lee Haynes nació el 13 de julio de 1988 en la ciudad de Wichita en el estado de Kansas (Estados Unidos), hijo de William Clayton Haynes y Dana Denise Mitchell; es de ascendencia británica. Durante su infancia, creció junto a sus padres y sus cuatro hermanos en una granja ubicada en Andale; en una entrevista, aseguró que su familia siempre tuvo “un espíritu libre ‘hippie’” y se consideraban nómadas. Debido a esto, vivió por cortos períodos en diversos lugares de los Estados Unidos, como Arkansas, Nuevo México, Texas y Florida, además que estudió en tres escuelas distintas.

Eventualmente comenzó a madurar y a los quince años se mudó a Nueva York para buscar oportunidades una vez que culminó sus estudios en Texas; esto último ocurrió luego de haber ganado un reinado en su escuela donde fue coronado como “el que muy probablemente será famoso”. Estando en Nueva York, inició una carrera como modelo, donde posó para campañas de Kira Plastinina, J. C. Penney y Ralph Lauren. Empezó a ganar popularidad a mediados de 2006 tras aparecer en la portada de la revista gay XY y más tarde tras ser el modelo principal de una sesión fotográfica de Bruce Weber para Abercrombie & Fitch.

En 2007, apareció en la película Transformers, aunque no fue acreditado; el mismo año, interpretó a Brandon Fox en un episodio de la serie CSI: Miami. Igualmente, protagonizó el videoclip de la canción “I don’t love you” de la banda My Chemical Romance y audicionó para el rol de Edward Cullen en la película Crepúsculo, adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Stephenie Meyer; aunque, finalmente el papel lo desarrolló Robert Pattinson.

En 2008, hizo de modelo en varias campañas de Verizon Communications y apareció en revistas como Teen Vogue y Arena. Además, actuó en un episodio de las series Privileged y Pushing Daisies. En 2009, actuó en la película Always and Forever como Scott Holland y en un episodio de la serie Melrose Place como Jessie Roberts.

En 2010, formó parte del elenco principal de la serie del canal ABC, The Gates, donde interpretó a Brett Crezski, un futbolista y licántropo. En su episodio estreno, tuvo casi cinco millones en audiencia; sin embargo, fue cancelada tras su primera temporada debido a los bajos índices de audiencia. El mismo año, protagonizó la serie Look: The Series, basada en la película homónima de 2007 con el rol de Shane, un típico estudiante de secundaria; sin embargo, la serie fue también cancelada tras su primera temporada. En 2011, fue seleccionado para interpretar a Jackson Whittemore en la serie de televisión de MTV, Teen Wolf, basada en el filme homónimo de 1985. Perteneció al elenco principal durante las dos primeras temporadas, que tuvieron una duración de doce episodios cada una. Ese mismo año también apareció en un episodio de la serie The Nine Lives of Chloe King y grabó un cortometraje llamado Charlie Brown: Blockhead’s Revenge, donde hizo el papel de Linus van Pelt. En 2012 apareció en el videoclip de la canción “Trouble” de Leona Lewis y en 2013 en el de “Gold” de Victoria Justice, en ambos siendo el novio de las respectivas cantantes.

En 2013, fue elegido para interpretar a Roy Harper en la serie de The CW, Arrow. Su estadía en la serie se extendió por más de 39 capítulos a lo largo de las cuatro primeras temporadas.Tras su retirada de la serie, se abstuvo de desarrollar papeles mayores en series o película por más de un año. En 2016, reapareció en un episodio de Arrow como invitado y posteriormente ese año también fue invitado especial en Scream Queens.

El 5 de mayo de 2016, concedió una entrevista a Entertainment Weekly donde explicó que se había tomado un descanso del mundo de la actuación por sufrir de un trastorno de ansiedad. Asimismo, se declaró abiertamente homosexual. El 19 de febrero de 2017, confirmó su relación con el florista Jeff Leatham, con quien se comprometió más tarde el 12 de marzo de ese año. ? En noviembre de 2017, Haynes fue nominado al “OUT100” de la revista Out para 2017 en reconocimiento de su salida, su autorrealización y su trabajo. En abril de 2018, Haynes solicitó el divorcio después de un matrimonio de seis meses con Leatham.