Comando ataca camión de Memo Garza

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el cantante Memo Garza dio a conocer el intento de asalto del que fue víctima su equipo. De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron la madrugada de este 28 de junio, cuando circulaban por la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del puente Xonacatepec.

Según los reportes oficiales, el artista y su equipo regresaban de una presentación en Tlaxcala, pero fueron interceptados por un comando armado que comenzó a dispararles. En su mensaje, Garza explicó que, durante el atentado, el camión presentó varios impactos de bala y dos de sus integrantes resultaron lesionados, por fortuna, no de gravedad. “Estaremos comunicando oportunamente cualquier actualización sobre su estado de salud y el desarrollo de la situación”, señaló la agrupación en el documento.

Como consecuencia, Garza tuvo que cancelar el concierto que tenía programado para el domingo, aunque no se detalló la fecha en que será reprogramado.

¿Quién es Memo Garza?

Originario de Cadereyta, en Nuevo León, alcanzó popularidad como vocalista de La Adictiva, agrupación a la que se integró en 2014 y con la que permaneció cerca de una década.

En 2023 anunció su salida para emprender su carrera como solista. Durante su etapa con la agrupación interpretó temas como “Después de ti, ¿quién?”, “El viejón”, “Te dirán”, “Escondidos” y “En peligro de extinción”, que contribuyeron a posicionar al grupo como uno de los más exitosos del regional mexicano.

Como solista ha lanzado canciones como “Retornable”, “Chulada”, “Oficialmente”, “Tu Trauma” y “Mándame la Ubi”, con las que ha continuado desarrollando su proyecto musical.