Comedia salvaje, nueva cinta de Iñárritu

Alejado del drama existencial de sus últimos trabajos, Alejandro González Iñárritu prepara su regreso a la pantalla grande con Judy, una comedia negra protagonizada por nada menos que el legendario Tom Cruise.

El filme, que acaba de lanzar su primer adelanto y causó revuelo en redes, significa no solo la primera colaboración entre ambos íconos sino también un giro total para ambos: Cruise se despide del género de acción que lo encumbró por casi dos décadas y se entrega a una exploración tan irreverente como sofisticada de la mano del director mexicano. “Hoy comparto la primera foto tomada el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu. Alejandro, hace 25 años vi tu primera película, el clásico Amores perros. Este fin de semana, 25 años después, me sentí profundamente conmovido de haber sido presentado en el Óscar Honorario por ti, mi querido amigo”, escribió emocionado el actor.

Se trata del primer papel de Tom Cruise fuera del género de acción desde hace casi dos décadas. La última vez que se le vio en algo distinto fue en Lions for lambs (2007), una cinta dirigida por Robert Redford. Luego, formó parte de La era del rock (2012), una suerte de musical y drama.

¿De qué trata?

Bajo el título provisional de Judy, el filme es descrito como una “comedia salvaje” en la que el hombre más poderoso del mundo provoca, sin quererlo, una catástrofe global.

Forzado a una carrera contrarreloj para demostrar que puede salvar a la humanidad, el personaje de Cruise se ve atrapado en un torbellino de situaciones límite y absurdas que pondrán a prueba tanto su ingenio como su vulnerabilidad.

Sobre el proceso de creación, Iñárritu expresó: “Trabajar con Tom fue espectacular, fue una experiencia muy hermosa, muy cálida, de mucha confianza. Es una película de la que me siento muy orgulloso, ahorita la estoy editando, es muy diferente a todo lo que he hecho. El Chivo y yo nunca habíamos hecho algo así y me gusta mucho porque en esta película aprendimos cómo hacerla”.

El cineasta comentó que hacer la cinta con Cruise y Emmanuel “El Chivo” Lubezki representó todo un desafío: “Estuvimos meses entendiendo cómo hacer esta película, ni siquiera sabíamos. Para saber si se puede hacer, no era leyendo Google o ChatGPT, lo teníamos que hacer, era con prueba y error para ver cómo se veía”.

Rodaje

Judy fue filmada en escenarios naturales del Reino Unido, particularmente en Londres, durante la mayor parte de 2025. El elenco que acompaña a Tom Cruise es de lujo: Jesse Plemons, Sandra Hüller, Sophie Wilde, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Michael Stuhlbarg y John Goodman conforman un gran reparto internacional.

Iñárritu, cuatro veces ganador del Óscar, vuelve a unir fuerzas con Lubezki tras éxitos como Birdman y El renacido, apostando por una comedia que al parecer nunca nadie ha hecho.