Comediantes no pasan de moda

Teo González confía en que su generación de comediantes no pasa de moda, ya que saben fluir entre los diversos estilos para hacer reír.

Junto a Jorge Falcón y Rogelio Ramos se presentará el 21 de marzo en el teatro Metropólitan con el show “Compadr3s”, donde el buen humor está garantizado para personas de todas las edades. “Mucho se habla del ‘standup’, pero nosotros ya lo hicimos. Tenemos el humor típico, los chistes y todo lo que hay para interactuar con el público. Siento un gran honor de pertenecer a una gran generación de comediantes”, refirió la luminaria de la melena larga.

Teo dice que ha sido inevitable que les digan que son humoristas de la vieja guardia, “pero yo les puedo decir... somos un híbrido, no pasamos de moda y podemos llegar con nuestro humor al público infantil, joven, a los padres y abuelos”.

Despedida

Sobre el retiro gradual de Jorge Falcón de los escenarios tras 50 años de trayectoria, Teo comprende la intención de su colega y lo apoya. “Comprendo que hay que prepararse para tener un retiro digno como él lo está haciendo. Es como un boxeador o futbolista que no se retira a tiempo, viene la rechifla del público y en la comedia es igual, para qué hacer el ridículo”, dijo.

“En este momento tengo 65 años, pero no me veo a los 80 haciendo shows. Sobre Jorge digo que él ya escribió su nombre en los grandes como ‘Cantinflas’, ‘Tin Tan’ o ‘Polo Polo’”, indicó.