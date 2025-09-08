Comida de domingo, nuevo libro de Peixoto

La muerte, y de manera más específica el cáncer, es el tema en el que hurga el escritor portugués José Luís Peixoto (1974) en su nueva novela, La montaña (Random House), que se publicará en su país en octubre próximo.

Desarrolla temas que ya había abordado. Concretamente el cáncer, que es un grupo de enfermedades que está cada vez más presente en nuestras vidas; y la expectativa es que toque cada vez a más personas y más jóvenes”, afirma en entrevista. “Son tópicos que nos traen miedos y cuestiones duras de enfrentar. Pero creo que la literatura tiene también esa tarea, de entrar a temas difíciles. Fue difícil resolverla, pero estoy satisfecho con el resultado”, comenta. “Al terminarla, vivo ese tiempo de realización, de tranquilidad, de objetivo alcanzado. Empezará el proceso de traducción al español. Y espero que Random House México se interese en editarla acá”, agrega.

Invitado

Considerado uno de los autores contemporáneos más destacados en lengua portuguesa, el narrador y poeta formó parte, por primera vez, del Hay Festival Querétaro, en el que presentó Comida de domingo (Random House), su novela más reciente, publicada en su país en 2021, y en España dos años después.

Detalla que, además de este título, en México se acaba de reeditar su primer relato, Te me moriste (FCE), que habla de la muerte de su padre. “Cuando empiezo a escribir una nueva novela, siempre miro hacia atrás y considero lo que he hecho antes. Por ejemplo, Te me moriste, el primer libro que publiqué, es el punto de partida que ha influido en mi camino e, incluso, en ‘Comida de domingo’, que sale 20 años después”, explica.

El autor de cuentos infantiles, obras de teatro y libros de viajes detalla que la trama de esta novela transcurre en tres días de marzo de 2021, 26, 27 y 28. “Se desarrolla el año en que se publicó. Hay un juego en ese detalle, el de ficción y biografía. La escribí a partir de una vida real. Los personajes existen.

Un texto de ficción

“Sin embargo, es un texto de ficción. Me gusta llamarla una novela biográfica y no una biografía novelada. El sustantivo es novela, no biografía. Y tiene más qué ver con la memoria, con la narrativa”, señala.

Comida de domingo cuenta la historia de Portugal a través de un relato familiar. En vísperas de cumplir 90 años, el señor Rui Nabeiro rememora su vida, con el fondo de la región de Alentejo. “La semana pasada cumplí 51 años y eso significa que nací en 1974, un año importantísimo para Portugal, por la Revolución de los Claveles. Soy parte de una generación que no vivió ese movimiento ni el momento anterior. Somos como una generación huérfana de esa historia. Me interesa profundizar en esos tiempos fundamentales, como un simulacro de esa experiencia con la escritura”, detalla el autor.

Agrega que ha retratado su región a partir de su experiencia: “Y aquí tenía la oportunidad de narrarla desde la experiencia ajena; ésta completa, añade dimensiones a mi vivencia. Es una visión desde la frontera con España y los años del contrabando”.