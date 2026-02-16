Comienza ciclo Letras y Humanidades

La Sala de Lectura del Centro Cultural Tijuana (Cecut), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, en colaboración con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Tijuana, fue la sede de la primera sesión del ciclo Letras y Humanidades.

Esta iniciativa busca brindar un espacio al cuerpo académico y al estudiantado universitario de dicha facultad para dar a conocer al público general los resultados de sus investigaciones, proyectos y trabajos, como parte de la alianza interinstitucional entre Cecut y UABC.

Este nuevo ciclo inició con la presentación del libro Tijuana. Historia de una memoria colectiva, de la Dra. Viviana Mejía Cañedo y el Dr. Abraham Uribe Núñez, acompañados por el Dr. César Martin Acosta García, quienes conforman el cuerpo académico Comunidades, Procesos Sociales e Históricos, actividad que contó con los comentarios de sus colegas la Dra. Erika Valenzuela Gómez y Dra. Rosa María González Corona.

Bienvenida

La directora general de Cecut, maestra Miriam García Aguirre, brindó unas palabras de bienvenida: “Nos da mucho gusto refrendar esta colaboración entre Cecut y UABC, es muy significativo para nosotros conectarnos desde la reflexión académica, desde la difusión de resultados de los trabajos que realizan las y los investigadores y la planta docente de la universidad con la comunidad en general”.

La funcionaria añadió que desde el inicio pensaron que la Sala de Lectura “sería un sitio magnífico para conversar con ustedes, pensarlo como un espacio donde la crítica desde la academia nos va a permitir ver otros horizontes, trazar nuevas líneas de conversación y de pensamiento. Estamos muy interesados por saber ¿qué están pensando? ¿qué están haciendo? ¿qué está pasando en la universidad? ¿qué les ocupa en este momento? ¿qué está pasando por este universo que conforman académicos y estudiantes universitarios?”.